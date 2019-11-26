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26 ноября • обновлено в 07:32
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К Земле мчится астероид "Апофис": в NASA изменили даты "столкновения"

1.9т
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В NASA изменили даты столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.

Как сообщает Daily Star, астрономы подкорректировали свои расчеты. По последним данным, столкновение может произойти 12 апреля 2060 года, 11 апреля 2065 года, 12 апреля 2068 года, 10 октября 2068 года, 13 апреля 2076 года, 13 апреля 2077 года, 13 апреля 2078 года, 10 октября 2089 года, 13 апреля 2091 года и 14 апреля 2103 года.

Отмечается, что в эти даты астероид будет приближаться к Земле на очень близкое расстояние и пролетать мимо нее со скоростью примерно 21 060 км/ч.

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К Земле мчится астероид "Апофис"

К Земле мчится астероид "Апофис"

Иллюстрация

Напомним, что диаметр Апофиса составляет 325 метров, весит он 280 миллионов тонн.

Как сообщал OBOZREVATEL, cуществует маленькая вероятность, что астероид угодит в шестисотметровую опасную зону, где гравитационное поле планеты изменит его траекторию. Тогда при следующем возвращении в 2036-м году "Апофис" заденет нашу планету.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
США
Тег
NASA
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