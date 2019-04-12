Израиль не смог высадиться на Луну: все подробности аварии

Израильский космический аппарат Beresheet ("Берешит") потерпел катастрофу при совершении посадки на Луну.

Об этом сообщила израильская частная организация – разработчик зонда SpaceIL, передает "Интерфакс-Украина". "К сожалению, нам не удалось посадить аппарат", – сказал представитель компании.

Как выяснилось, в процессе посадки на высоте около 22 км от поверхности Луны у аппарата отказал основной двигатель, вышла из строя связь с центром управления полетами, в том числе прекратилась передача данных телеметрии.

Скриншот с видео

Ранее компания в сети показала видео-план высадки аппарата на Луне. Однако, в процессе все оказалось намного сложнее.

За высадкой наблюдал лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Израильский космический аппарат совершит посадку на Луне в целости через следующие два с половиной - три года", – сказал он после сообщения об аварии.

Израильский космический аппарат Beresheet был выведен на орбиту 22 февраля американской ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

В рамках проекта компании SpaceIL, совокупный бюджет которого составляет около 95 млн долл., Израиль должен был стать четвертой после России, США и Китая страной, посадившей свой аппарат на поверхность Луны, обойдя тем самым Индию, которая по техническим причинам отложила запуск своего лунохода.

ישראל על הירח | ראש הממשלה @netanyahu במרכז הבקרה לקראת הנחיתה הצפויה pic.twitter.com/HHLfBDQsjC — החדשות 13 (@newsisrael13) 11 апреля 2019 г.

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