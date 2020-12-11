В США придумали, как создавать клонов мертвых людей

В США компания Microsoft запатентовала технологию, когда дает возможность создать чат-бота на основе данных о людях и их биологических параметрах.

Система будет собирать снимки людей, записывать их голоса, сохранять сообщения в соцсетях и электронной почте, передает Input. Собрав всю эту информацию алгоритм сможет создать виртуальную копию человека, скопировав его стиль общения в сети.

Отмечается, что такой алгоритм может применяться для создания голосовых чат-ботов, полностью копирующих стиль общения умерших людей. Таким образом, можно будет общаться с виртуальным клоном человека.

Однако в самой Microsoft пока не комментировали цель создания такой программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Microsoft призналась в слежке за пользователями.