Искусственный интеллект впервые научили говорить на украинском: со сленгом и без цензуры

Искусственный интеллект впервые научили говорить на украинском языке со сленгом и без цензуры.

Это удалось сделать разработчикам из технологического креативного агенства ISD Group, пишет AIN.ua. Он может генерировать текст, максимально напоминающий язык людей.

"Главным вызовом было создать такую ​​модель, которая сможет общаться на украинском, как обычный человек, со сленгом и без цензуры", – прокомментировал генеральный директор ISD Group Виктор Шкурба.

Разработкой занималась команда из восьми человек, она заняла полгода. Сначала был создан языковой корпус нейросети из открытых баз словарей украинских разработчиков. За основу для тренировки было взято три гигабайта произведений на украинском из онлайн-библиотек. Генератор дополнили инструментами, которые помогают строить контекст и правильный порядок слов.

"Этого было мало, ведь на выходе нейросеть "говорила" старомодно. Впоследствии к языковому корпуса добавили субтитры современных фильмов, сериалов, блоги, твиты и другой user-generated контент из социальных сетей. Таким образом интеллект начал говорить современно и сленгово", – отметили разработчики.

Попробовать пообщаться с искусственным интеллектом можно на сайте проекта.

Ранее OBOZREVATEL писал, что искусственный интеллект первым зафиксировал вспышку коронавируса в Китае.