Иран представил свои новые военные радары: в чем особенность

Тимур Григоренко Технологии 11:45, 19.04.2020 Обновлено: 11:46, 19.04.2020

В Иране представили отечественные стратегические радиолокационные системы для военных целей.

Как Tasnim AN, радары под названием "Персидский залив" и "Моракеб" (бдительный) были презентованы на церемонии, где присутствовали командующий армией генерал-майор Абдолрахим Мусави и командующий армейскими силами противовоздушной обороны бригадный генерал Алиреза Сабахифард.

Военный радар Ирана
Tasnim AN

Отмечается, что "Персидский залив" – это стратегическая радиолокационная система большой дальности с дальностью действия более 800 километров. Трехмерная радиолокационная система с фазированной решеткой может обнаруживать все типы обычных и скрытых целей, включая баллистические ракеты.

"Моракеб" – трехмерный радар с фазированной решеткой с высокой точностью и передовыми технологиями. С дальностью 400 километров новый иранский радар способен обнаруживать воздушные цели с высокой точностью и разрешением. Радар может определять различные маленькие цели, в том числе стелс-дроны, на малых и средних высотах. "Бдительный" был изготовлен в качестве тактического радара для воздушной защиты на больших расстояниях.

В Иране отметили, что их новая военная разработка носит оборонительный характер и не представляет угрозы для других стран.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какая на самом деле военная мощь иранской армии.

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