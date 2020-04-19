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19 апреля • обновлено в 12:23
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Иран представил свои новые военные радары: в чем особенность

2.3т
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В Иране представили отечественные стратегические радиолокационные системы для военных целей.

Как Tasnim AN, радары под названием "Персидский залив" и "Моракеб" (бдительный) были презентованы на церемонии, где присутствовали командующий армией генерал-майор Абдолрахим Мусави и командующий армейскими силами противовоздушной обороны бригадный генерал Алиреза Сабахифард.

Военный радар Ирана

Военный радар Ирана

Tasnim AN

Отмечается, что "Персидский залив" – это стратегическая радиолокационная система большой дальности с дальностью действия более 800 километров. Трехмерная радиолокационная система с фазированной решеткой может обнаруживать все типы обычных и скрытых целей, включая баллистические ракеты.

"Моракеб" – трехмерный радар с фазированной решеткой с высокой точностью и передовыми технологиями. С дальностью 400 километров новый иранский радар способен обнаруживать воздушные цели с высокой точностью и разрешением. Радар может определять различные маленькие цели, в том числе стелс-дроны, на малых и средних высотах. "Бдительный" был изготовлен в качестве тактического радара для воздушной защиты на больших расстояниях.

В Иране отметили, что их новая военная разработка носит оборонительный характер и не представляет угрозы для других стран.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какая на самом деле военная мощь иранской армии.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Иран
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Вашингтон, 19 апреля 2020. Генеральный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно высоко оценил российский ракетный двигатель РД-180, об этом 19 апреля он написал на своей странице в Twitter. «Двигатель РД-180 — это настоящее технологическое чудо, идеально подходящее для полетов ракет Atlas», — отметил Бруно. Напомним, жидкостный двигатель РД-180 был создан на предприятии «Энергомаш» имени академика Глушко. Изделие используется в качестве первой ступени американских ракет-носителей Atlas V. ____.-.
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