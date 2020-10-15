iPhone 12 впервые получил поддержку 5G-сетей: как она работает

iPhone 12 от компании Apple протестировали на поддержку мобильных сетей 5G, которые должны обеспечивать высокую скорость беспроводного соединения.

Как сообщает портал 9to5mac, новый "яблочный" смартфон получил поддержку двух диапазонов: низкочастотный (менее 6 ГГц) и миллиметровый mmWave 5G, который будет использоваться только в США.

Поясним, что mmWave 5G более скоростной, чем связь на частоте менее 6 ГГц, но она сложная в развертывании и требует установки большего количества станций.

Для тестирования скорости соединения использовали приложение SpeedSmart. iPhone 12 был подключен к американским операторам связи AT&T, Verizon и T-Mobile на территории крупных городов Штатов.

Лучше всего себя показал Verizon – порой скорость загрузки превышала 2 Гбит/с. Похожые результаты выдал оператор T-Mobile. Отстающим оказалась компания AT&T, в сетях которой скорость 5G-соединения в диапазоне ниже 6 ГГц была немногим лучше, чем при LTE-подключении.

Добавим, что скорость 5G-соединения во многом зависит от оператора мобильной связи и региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября прошла официальная презентация Apple, где показали сразу четыре новых iPhone 12. Также в компании озвучили цены на новые iPhone 12.