iPhone 12 в Украине: сколько придется работать, чтобы купить новинку от Apple

После выхода новых смартфонов от Apple эксперты подсчитали, сколько нужно работать, чтобы купить самый дорогой iPhone 12 Pro (128 GB).

Подсчеты сделали аналитики портала Picodi, которые сравнили цены на iPhone 12 Pro со средней зарплатой в нескольких десятках стран мира.

Официально Apple установила цену на свой флагман в 1099 долларов (почти 32 тысячи гривен). При этом в коробке с новым iPhone 12 Pro больше не будет ни зарядного устройства, ни наушников. Состоянием на октябрь 2020 года в Украине минимальная зарплата – 5 тысяч гривен, то есть, чтобы купить смартфон нужно работать более полугода, если откладывать всю "минималку".

При этом средняя зарплата в Украине по данным Госстата на август 2020 года составляла почти 11,5 тысяч гривен, Киеве – почти 16,8 тысяч грн. То есть украинцу нужно работать три месяца, чтобы купить iPhone 12 Pro, а в столице – 2 месяца.

Однако в таких странах, как в США или Швейцария смартфон можно купить за 6,1 и 4,4 дня соответственно, получая среднюю зарплату.

Самый плохой результат из всех стран, где известна цена нового iPhone 12 Pro, принадлежит Индии и Мексике: здесь среднестатистический житель должен работать на iPhone 54,4 дня. В Германии и Франции новый гаджет равняется 9,7 и 10,5 трудодням.

Например, в соседней России iPhone 12 Pro можно купить отработав 47,5 дней, Латвии – 30, Польше – 28,3, Литве – 27,8, Эстонии – 21.

Поясним, что при расчете индекса iPhone использовали официальные цены в региональных магазинах Apple или у авторизованных продавцов. Данные о средней зарплате брали с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств. При расчете индекса делили среднюю зарплату на 21 рабочий день. А в странах, где статистические ведомства пользуются недельными ставками, размер дохода делили на 5.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября прошла официальная презентация Apple, где показали сразу четыре новых iPhone 12.