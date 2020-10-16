iPhone 12 использовали для рекламы презервативов

Компания Durex использовала для рекламы презервативов ранее анонсированный iPhone 12.

Свою рекламную кампанию в соцсетях Durex запустила в Китае. Она была основана на инновации iPhone 12, который получил технологию поддержки скоростных сетей пятого поколения 5G.

Так на официальной страничке Durex в китайской социальной сети Weibo было опубликовано следующее изображения, надпись на котором гласит: "5G работает быстро, но вы можете его замедлить". В комментарии к публикации отмечено, что "некоторые вещи не должны быть слишком быстрыми".

Отметим, что год назад Durex использовала похожую рекламу, когда Apple показала iPhone 11 Pro.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября прошла официальная презентация Apple, где показали сразу четыре новых iPhone 12. Также в компании озвучили цены на новые iPhone 12.