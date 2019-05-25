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Интернет в космосе: в сеть попало эксклюзивное видео с 60 спутниками Маска

1.3тЧитать материал на украинском

Американская компания SpaceX вывела в космос первую серию спутников, которые должны обеспечить доступ к интернету всем жителям Земли.

Их засек в небе житель Нидерландов Марко Ланброек, опубликовав соответствующее видео, которое сейчас активно распространяется в сети.

Ракета Falcon 9 в рамках своей программы глобального широкополосного интернета Starlink доставила на орбиту груз общей массой 18,5 тонны. Это самая большая масса груза для ракет этой модели.

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Как сообщал OBOZREVATEL, основатель SpaceX Илон Маск рассказал, что все космические аппараты находятся онлайн. В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два прототипа спутников, участвующих в программе Starlink.

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Персона
Илон Маск
Место
Украина
Тег
SpaceX
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