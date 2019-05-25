Интернет в космосе: в сеть попало эксклюзивное видео с 60 спутниками Маска

Американская компания SpaceX вывела в космос первую серию спутников, которые должны обеспечить доступ к интернету всем жителям Земли.

Их засек в небе житель Нидерландов Марко Ланброек, опубликовав соответствующее видео, которое сейчас активно распространяется в сети.

Ракета Falcon 9 в рамках своей программы глобального широкополосного интернета Starlink доставила на орбиту груз общей массой 18,5 тонны. Это самая большая масса груза для ракет этой модели.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель SpaceX Илон Маск рассказал, что все космические аппараты находятся онлайн. В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два прототипа спутников, участвующих в программе Starlink.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!