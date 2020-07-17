Компания beko выпустила холодильники с новейшей технологией HARVESTfresh™, использующий различные комбинации трех цветов освещения (красного, зеленого, синего) для воспроизведения 24-часового естественного солнечного цикла. Это помогает сохранить богатые витаминами овощи и фрукты полезными в течение длительного времени.

"Наша глобальная цель – улучшать жизнь пользователей и способствовать популяризации культуры здорового питания. Технология HARVESTfresh™ помогает избежать быстрой порчи полезных фруктов и овощей при неблагоприятных условиях хранения, и обеспечит их длительное хранение в том состоянии, в котором они были приобретены", – рассказал гендиректор "Беко Украина" Арбатлы Алп.

Инновационная технология от beko – сохраняет витамины в овощах и фруктах дольше

Эффективность технологии доказали исследования, проведенные независимой компанией Intertek. Так, в их рамках проверяли общее состояние и содержание витаминов в овощах в день их покупки и за пять дней хранения в холодильнике. Согласно результатам, количество витаминов на пятый день после покупки во фруктах и овощах, которые хранились в холодильниках с технологией HARVESTfresh™, была почти неизменной по сравнению с первым днем.

Инновационная технология от beko – сохраняет витамины в овощах и фруктах дольше

"Исследования показали, что помидоры, морковь, зеленый перец, шпинат и ряд других овощей хранили витамин A и C в холодильнике с технологией HARVESTfresh™ значительно дольше, чем при обычных условиях. В итоге это способствовало соблюдению пользователями более здоровой диеты", – говорят представители компании.