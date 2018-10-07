Илон Маск снова запустит ракету Falcon 9: смотреть онлайн

В воскресенье, 7 октября, американская компания SpaceX планирует впервые сделать запуск Falcon 9 и последущую наземную посадку ступени с Vandenberg Air Force Base в Калифорнии.

Как сообщает пользователь Valentin Gadenoff в Facebook, причиной стал тот факт, что точка возврата ракеты в Калифорнии намного ближе к стартовой площадке SpaceX, чем зона посадки во Флориде.

"В предыдущих запусках из Калифорнии SpaceX садила Falcon 9 на корабли-дроны в Тихом океане, теперь у них появилась своя наземная посадочная площадка! Причём вокруг полно жилых территорий. Украине нужен космодром, но и нужны такие же ракеты, которые очень точно возвращаются домой, чтобы ступени не падали на головы громадян", - написал он.

Запуск ракеты будут транслировать в прямом эфире на сайте SpaceX. Он начнется в 22:20 по местному времени. (В 17:20 по Киеву). Сейчас на месте запуска проходит подготовка к старту.

OBOZREVATEL также предлагает вам посмотреть, где именно должна пройти посадка.

Ранее сообщалось, что SpaceX только со второй попытки запустила обновленную ракету Falcon 9. В сети также появилось показательное видео.