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Илон Маск снова запустит ракету Falcon 9: смотреть онлайн

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В воскресенье, 7 октября, американская компания SpaceX планирует впервые сделать запуск Falcon 9 и последущую наземную посадку ступени с Vandenberg Air Force Base в Калифорнии.

Как сообщает пользователь Valentin Gadenoff в Facebook, причиной стал тот факт, что точка возврата ракеты в Калифорнии намного ближе к стартовой площадке SpaceX, чем зона посадки во Флориде.

"В предыдущих запусках из Калифорнии SpaceX садила Falcon 9 на корабли-дроны в Тихом океане, теперь у них появилась своя наземная посадочная площадка! Причём вокруг полно жилых территорий. Украине нужен космодром, но и нужны такие же ракеты, которые очень точно возвращаются домой, чтобы ступени не падали на головы громадян", - написал он.

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Запуск ракеты будут транслировать в прямом эфире на сайте SpaceX. Он начнется в 22:20 по местному времени. (В 17:20 по Киеву). Сейчас на месте запуска проходит подготовка к старту.

OBOZREVATEL также предлагает вам посмотреть, где именно должна пройти посадка.

Ранее сообщалось, что SpaceX только со второй попытки запустила обновленную ракету Falcon 9. В сети также появилось показательное видео.

Персона
Илон Маск
Место
США
Объекты
SpaceXСША
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Вот скажите, зачем этот бессовестный Маск портит Рогозину праздник?
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0
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😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
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0
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Про украинские космодромы улыбнуло. Это те, которые по два на каждый хутор собрались построить рагулюки?
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3
Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Хорошо Без Лаптей Сосать Хуй, рагуленок, ты прям ругаться научился, как с гей парада пришел. Но тупым так и остался.
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0
0
Хорошо Без Лаптей
Хорошо Без Лаптей
Хозяин Хуев в своей пасти, то не улыбка у тебя, то ебло покопежило от количества хуев в нем
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6
0

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