Илон Маск сказал, что научил обезьяну силой мысли играть в видеоигры

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск сказал, что удалось успешно вживить в мозг обезьяны чип, позволяющий ей "силой мысли" играть в видеоигры.

Научный проект удалось реализовать в рамках стартапа Neuralink, сообщает Bloomberg.

"У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе, которая может играть в видеоигры силой мысли. Вы не можете увидеть, где находится имплантат, а сама обезьяна очень счастливая. У нас лучшие условия для обезьян в мире. Мы хотим, чтобы они играли друг с другом в интеллектуальный пинг-понг", – рассказал он.

Маск пояснил, что вживленный чип практически не заметен. С его слов, он похож "на фитнес-браслет в черепе с крошечными проводами, которые подключены к мозгу".

Изобретатель объяснил, что цель такой технологии – устранение травм головного и спинного мозга и восполнение утраченной способности людей с помощью имплантированного чипа.

Также Маск добавил, что вскоре опубликует видео, на котором покажет обезьян, которые играют в компьютерные игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, что ранее Neuralink успешно имплантировала в мозг двух свиней, а затем извлекла без вреда для животных беспроводной компьютерный чип.