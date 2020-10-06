Илон Маск с шестого раза запустил ракету Falcon 9 со спутниками. Видео

Во вторник, 6 октября, в США стартовала тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. Ранее из-за различных обстоятельства запуск откладывался и только сегодня с 6 раза все удалось.

Ракета взлетела с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 07:29 по времени Восточного побережья США (в 14:29 по Киеву), сообщает пресс-служба корпорации.

Отмечается, что запуск стал 13-м по счету в рамках проекта по созданию Starlink. После запуска ракеты произошло штатное отделение первой ступени и через восемь с небольшим минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Кроме того была поймана одна из двух половинок обтекателя ракеты в установленную на специальном корабле сеть.

Поясним, что в этот раз ракета доставит на орбиту Земли 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Добавим, что через час после запуска ракеты все спутники были одновременно выведены на круговую орбиту. По плану SpaceX после проверки систем спутники Starlink должны подняться на рабочую орбиту высотой 550 километров при помощи собственных двигателей.

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