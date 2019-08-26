Марсоход NASA якобы снял странные кадры, на которых можно увидеть силуэты инопланетян. Знаменитый "охотник на неземных существ" Скотт Уоринг уверен – на фото изображена семья: женщина, мужчина и ребенок.

На Марсе сфотографировали живых существ Life

Подобных фото очень много, NASA регулярно предоставляет их.

О чем они свидетельствуют? О том, что на Марсе действительно была цивилизация. Однако тайны Марса не ограничиваются только этими статуями. Думаю, когда человечество будет более детально изучать, а в последствии и колонизировать Марс, следов цивилизации, населявшей эту планету, будет обнаружено очень много.

Я хотел бы обратить внимание на феномены, о которых мало кто знает. Например, на то, что на Марсе обнаружена огромная пирамида и множество пирамидальных сооружений, которые могут быть интерпретированы как пирамиды древних эпох.

Марсианский "Сфинкс" Google Images

Кстати, множество пирамидальных сооружений есть и на Земле. Кроме известных нам египетских пирамид, есть пирамиды в Мексике, в Южной Америке, в Мезоамерике, в Японии, в Китае. Гора Кайлас в Тибете – это пирамидальная структура, как будто обточенная гигантскими инструментами до такой формы.

Гора Кайлас в Тибете https://pohod-v-gory.com

Зачем пирамиды были нужны древним цивилизациям? Есть несколько гипотез. Одна из них гласит о том, что пирамидальные сооружения влияют на гравитационное поле планеты и являются своеобразными маховиками, которые поддерживают ее вращение вокруг Солнца и вокруг своей оси, таким образом предотвращают глобальные сбои, обеспечивают существование жизни как таковой и разумных цивилизаций.

Пирамиды считаются и телепортами. Например, мистики считают, что, если есть два пирамидальных сооружения, то человек может исчезнуть в одном из них и появиться в другом.

Недавно подобие пирамиды было обнаружено на Луне. Наверняка пирамиды будут обнаружены и на всех других планетах. Не исключено, что пирамиды объединены во вселенскую сеть телепортов, построенную древними цивилизациями.

Следующий интересный момент, связанный с Марсом – это марсианские каналы, которые впервые были открыты два века назад итальянским астрономом Скиапарелли. Никто не может объяснить, как образовались эти каналы, имеют ли они природное или рукотворное происхождение.

Среди мистиков распространено убеждение, что, если цивилизация достаточно развита, она может управлять природными силами и процессами, может направлять их в необходимом направлении и, в том числе, формировать нужные геологические рельефы.

Марсианские каналы Google Images

Моя версия состоит в следующем. Марсианские каналы представляют собой геоглифы. Что-то подобное мы можем видеть и на поверхности Земли. Это гигантские рисунки в виде узоров, которые можно заметить только с большой высоты.

Если взять любую мантру или любое имя бога и долго его повторять, перед глазами возникает разноцветный узор – янтра. Если это изображение перенести на бумагу, холст, стену, то его созерцание будет равносильно чтению мантры. Если перенести янтру, которая, например, символизирует здоровье, на местность, то все люди, проживающие на ней, будут здоровы. Если янтра будет символизировать творчество, то все будут творцами. И так далее.

По моему мнению, марсианские каналы – это гигантский геоглиф, гигантская янтра, которая должна была обеспечивать всей планете единение с более высокими духовными мирами.

И, наконец, сотни лет провидцы говорят о существовании параллельных вселенных. Они похожи на нашу, они практически не отличаются от нее, но разница все-таки существует. Например, в нашей вселенной Земля является планетой, населенной человекоподобной цивилизацией, на остальных таких нет. А в параллельной вселенной, наоборот, местом жизни человекоподобной цивилизации является Марс. И так далее.

Марсианский пейзаж http://mks-onlain.ru

Существует мнение о том, что можно обнаружить вход в параллельный мир и контактировать с ним. И наоборот – жители параллельных миров могут найти вход в наш мир и начать контактировать с нами. Возможно, в будущем это и произойдет.

Материальных свидетельств марсианской цивилизации более чем достаточно. Скорее всего, в ходе своей эволюции она открыла врата между мирами и переместилась в параллельный мир, где живет и сейчас.

Думаю, контакт землян с марсианской цивилизацией возможен в будущем с использованием возможности общения между мирами. Скорее всего, они не сильно отличаются от нас, потому что это человекоподобные существа. Судя по сооружениям и статуям, которые находят на Марсе, они близки землянам и по культуре.

Но будущее покажет.

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