И тут Россия: ученые назвали причину массового вымирания всего живого на Земле

Причиной вымирания самого большого количества живых организмов на Земле стало извержение вулканов на территории современной Сибири, а ранее – Сибирских трапов.

Катастрофа произошла около 3 миллионов лет назад и уничтожила более 95% видов морских жителей и 73% наземных позвоночных, говорится в материале Nature Communications.

Ученые выяснили, что из-за извержения вулканов в атмосферу было выброшено три миллиона кубических км вулканической взвеси, которая и стала причиной смертей животных, насекомых и рыб. В состав выбросов входила ртуть, которая попала в мировые воды вместе с дождями.

Вследствие катастрофы средняя температура на Земле выросла на 10 градусов, кроме того, повысилась кислотность морей. Большинство живых организмов не были приспособлены к такому климату и погибли.

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Как писал OBOZREVATEL, ученые заявили, что через 100 лет на Земле не останется насекомых, а планету настигнет шестая волна вымирания.

К такому выводу пришли ученые Франциско Санчес-Байо из Университета Сиднея и Крис Викхайс из Китайской академии сельскохозяйственных наук, проанализировав результаты нескольких десятков исследований.

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