Хранились в открытом доступе: хакер указал на грубую дыру на сайте правительства

Документы кандидатов на открытые государственные должности на сайте правительства хранились в открытом доступе.

Об этом сообщил в Facebook экономист, руководитель частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец. По его словам странную деталь нашел и сообщил представитель Украинского киберальянса Шон Таунсенд. Так, любой мог получить данные всех документов кандидатов.

"На официальном сайте правительства career.gov.ua (он для подачи документов кандидатами на открытые государственные вакансии), все документы кандидатов хранились в открытом доступе, поэтому любой просто заменяя цифры в веб-адресе, мог получить беспрепятственный доступ ко всем документам кандидатов" , – напиав Компаниец.

Хакер указал на грубую ошибку на сайте правительства

Он добавил, шо видсогодни сайт закрыли на технические работы.

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