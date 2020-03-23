Холодильник, электробритва и радиотелефон: о какой бытовой технике мечтали в СССР

В Советском Союзе у большинства простых людей не было бытовых приборов, без которых в современном мире невозможно представить свое жилье.

О технике, которую хотели иметь все советские семьи, сообщает ТРК "Звезда" (чтобы посмотреть, как она выглядела, доскролльте новость до конца).

Советский пылосос и холодильник

В СССР долгие годы роскошью считался даже обыкновенный холодильник. В простой городской квартире чаще всего продукты убирали за окно. Там зимой хранили еду, сложенную в авоськи или ящики. Чтобы лишний раз в холод не распахивать окно, ящик вставляли прямо в форточку. Был и еще один вариант холодильника по-советски: в хрущевках еще при строительстве делалась специальная ниша-шкаф прямо под кухонным окном.

Холодильники появились только во второй половине 1950-х годов, и то в ограниченном количестве. Выпускали всего по 50 тысяч штук в год на всю страну. В свободной продаже появлялись редко, приобрести такую роскошь можно было, главным образом, на предприятиях – по записи.

Первые советские холодильники были далеки от совершенства. Даже самые маленькие были очень тяжелыми, громко гудели, дребезжали и порой замораживали продукты.

ТРК "Звезда"

Первые стиральные машинки в СССР были полуавтоматическими. В них требовалось наливать воду для стирки, а потом сливать. Для номенклатурных работников еще в середине 20-х годов стали закупать стиралки за границей – в основном из США.

ТРК "Звезда"

Основным средством уборки квартир был веник. Но в домах состоятельных людей можно было встретить большой и шумный пылесос "Тайфун", "Циклон" или "Буран". У импортных пылесосов было одно преимущество: они работали почти бесшумно.

ТРК "Звезда"

В конце 50-х в СССР в широкой продаже появился прибор, облегчающий жизнь мужчинам – электробритва. Хоть она и громко рычала, раздражала кожу, а некоторых вообще отказывалась брить.

ТРК "Звезда"

Домашний телефон гаджетом никогда не считали, хотя он был далеко не к всех. А вот радиотелефон был роскошью. В начале 60-х годов в воронежском НИИ было создано устройство для подвижной радиотелефонной связи "Алтай". Оно имело радиус действия до 30 км, но весило около 3 кг.

Для звонка было достаточно лишь набрать нужный номер, минуя разговор с диспетчерами. Список абонентов утверждали в КГБ.

ТРК "Звезда"

В диковинку был и кондиционер. Долгое время в СССР он считался непозволительной роскошью. Главным прибором, который помогал спасаться от жары был вентилятор.

au.ru

Ранее OBOZREVATEL писал о популярных устройствах, сделанных при СССР, которые можно считать прототипами современных гаджетов.

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