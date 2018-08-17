Любой смартфон ограничен в объеме памяти, которая доступна для хранения данных в нем. Рано или поздно, при активном использовании смартфона, приходит момент, когда это самое пространство уже заполнено и смартфон перестает работать корректно. Что делать, когда такая ситуация произошла?

В этой колонке я расскажу, как решить проблему заполненности вашего смартфона.

1. Очистите кэш приложений

Что такое кэш? Кэш в телефоне – это хранилище данных с быстрым доступом и в нём хранятся данные приложений. Нужен кэш для быстрого функционирования приложений. Данные приложений, которые часто используются, загружаются в оперативную память, а те данные, которые используются максимально часто – в кэш. Количество приложений на смартфоне постоянно увеличивается и иногда настолько велико, что это приводит к замедлению системы.

Если у вас Android - смартфон, то вам будет достаточно установить программу для оптимизации работы, например, CC Cleaner, чтобы почистить кэш. Или же почистить кэш “своими руками”: для этого будет достаточно зайти в настройки, перейти на вкладку “опции” и зайти в раздел “память”.

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Если же вы владелец смартфона от Apple - то почистить кэш вы сможете в каждом отдельном приложении, или переустановив программу.

2. Удалите дубликаты фото

В современном мире, большинство людей делают очень большое количество фотографий. Даже если вы не очень любите фотографировать - у вас наверняка в галерее есть много повторяющихся фото. И если с фотографиями, которые уже не нужны необходимо “разбираться” вручную, то для дубликатов фото существуют приложения, которые позволяют оптимизировать память в галерее вашего устройства. Например, для владельцев смартфонов от Apple, есть отличное приложение от украинской компании MacPaw - Gemini, которое работает на условиях подписки за более чем скромные средства.

3. Пользуйтесь стриминговыми сервисами вместо загрузки на телефон

Уверен, что у вас все еще много музыки, которую вы загружаете в смартфон. И эта музыка занимает очень много места на вашем мобильном устройстве. Сегодня, загружать музыку - совершенно необязательно, достаточно лишь подписаться на любой из стриминговых сервисов воспроизведения аудио. Если Spotify в Украине недоступен, то вы сможете легко подписаться на Google Play Music - если вы обладатель смартфона на ОС Android, и на Apple Music - если вы владелец устройства на iOS. Также доступен новый сервис - YouTube Music, который позволяет прослушивать музыку без привязки к какой-либо операционной системе и бренду смартфона.

4. Уменьшите качество снимаемого видео

Большинство современных смартфонов оснащены камерами, которые снимают видео в FullHD или даже в 4К. Для примера, 1 час видео в качестве 1080p может занять на вашем смартфоне 10 ГБ места. Если вы не профессиональный оператор, то видео с разрешением 1080р (а тем более 4К) вам вряд ли понадобятся. В настройках смартфона можно легко уменьшить разрешение записываемого видео до 720р - это практически никак не повлияет на качество видео для личного пользования, но существенно разгрузит память вашего смартфона, если вы любите все важные (и не очень) события записывать на видео.

5. Облачное хранение данных

Если все вышеперечисленные механизмы не помогли расчистить память на вашем смартфоне - покупайте подписку на сервисах облачного хранения данных. На мобильных устройствах, есть рекомендованные к установке приложения. На ОС Android - это Google Drive, для iOS - iCloud, который предустановлен на iPhone автоматически. Эти приложения кроме преимуществ, конечно же, имеют ряд недостатков. Наиболее критические недостатки - низкая скорость загрузки данных на сервера хранилища, высокая стоимость.

Существует ряд аналогичных приложений для синхронизации файлов с хранилищем - какое именно выбрать это дело предпочтений и для того, чтобы выбрать надежный сервис для хранения ваших данных, необходимо внимательно изучить все возможные предложения на рынке. Я бы выделил два приложения, которые не уступают в функциональных особенностях перечисленным выше - это Dropbox и FEX.NET ID.

Dropbox показывает достаточно высокие показатели скорости загрузки данных и хороший уровень защиты данных, а приложение хорошо функционально оснащено. Из минусов - все та же высокая стоимость подписки на хранение.

FEX.NET ID - отличное приложение, кроме очень скромной стоимости подписки и высокой скорости загрузки данных поддерживает воспроизведение прямо из хранилища аудио и видео файлов (то есть без необходимости хранить эти файлы в смартфоне), и автозагрузку файлов со смартфона. Минусом FEX.NET ID является то, что приложение на ОС Android более удобно и лучше реализовано, чем приложение для iOS.