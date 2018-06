Секрет раскрыт? В Сети разгадали детали дизайна iPhone SE 2

В Сети были опубликованы снимки защитной пленки еще непредставленного iPhone SE 2.

Судя по ним, устройство должно получить "монобровь" - вырез под TrueDepth-камеру, как у iPhone X, пишет 9to5mac.

Ожидается, что вырез у смартфона будет намного меньше, нежели у iPhone X. Соответственно можно говорить, что новинка также получит TrueDepth-камеру.

До сих под под сомнением наличие в iPhone SE 2 системы Face ID. Кроме того, размеры устройства будут значительно меньше, нежели у нынешнего флагмана.

iPhone SE 2 (left) iPhone X (right) screen protectors. SE appears to share the design, however smaller notch. pic.twitter.com/PCJaPkgAOR