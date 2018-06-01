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Секрет раскрыт? В Сети разгадали детали дизайна iPhone SE 2

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В Сети были опубликованы снимки защитной пленки еще непредставленного iPhone SE 2.

Судя по ним, устройство должно получить "монобровь" - вырез под TrueDepth-камеру, как у iPhone X, пишет 9to5mac.

Ожидается, что вырез у смартфона будет намного меньше, нежели у iPhone X. Соответственно можно говорить, что новинка также получит TrueDepth-камеру.

До сих под под сомнением наличие в iPhone SE 2 системы Face ID. Кроме того, размеры устройства будут значительно меньше, нежели у нынешнего флагмана.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно эксперты назвали самый крепкий смартфон - им оказалась модель Motorola Moto Z2 Force. Она лучше всех перенесла падение с высоты 1,2–1,8 метра на деревянную и бетонную поверхности.

Объект
iPhone
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