Интернету конец: создатель всемирной сети задумал уничтожение

Создатель интернета Тимоти Бернерс-Ли презентовал новую структуру Inrupt, которая в корне поменяет уклад всемирной сети.

Сенсационность такой разработки проявляется в том, что она полностью противоречит современным принципам хранения данных, сообщает "Лента.ру".

Отмечается, что благодаря масштабному проекту Solid, на запуск которого и направлен Inrupt, пользователи получат возможность самостоятельно распоряжаться своей личной информацией.

Примечательно, что в подобной системе она будет передаваться, минуя серверы поисковиков, соцсетей и мессенджеров, что гарантирует безопасность от вмешательства государства и хакеров. Крупные корпорации IT-компаний потеряют свою власть над базами данных. По словам Бернерса-Ли, именно такой принцип и закладывался в первоначальную концепция сети.

"Несмотря на все хорошее, чего мы достигли, интернет превратился в двигатель неравенства и разделения под влиянием мощных сил, которые используют его для своих собственных целей", — сообщил ученый. По его мнению, сейчас наступил переломный момент в истории, когда следует изменить суть всемирной паутины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что интернет-пользователи могут испытать проблемы с работой сети после 11 октября в связи с обновлением системы.