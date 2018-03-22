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Орест Сохар
Орест Сохар
Шеф-редактор "Обозревателя"Все статьи автора

Facebook і Google починають керувати вами

3.7т

Ми невпинно йдемо до того часу, коли big data буде повністю керувати нашим вибором: від купівлі туалетного паперу до голосування за президента.

Усе наше життя потрапляє під моніторинг. Ми розраховуємося в магазині картками, отримуємо інформацію через пошуковики, ділимося своїми планами через пошту чи месенджери, наші смаки та уподобання, настрої легко відстежити через соціальні мережі. І давно не таємниця, що всі ці дані зводяться воєдино. Збираючи безліч даних про особу, не складно маніпулювати її вибором.

Я одного разу написав знайомому у пошту Gmail про появу дуже специфічного немасового гаджета, і через буквально півдня реклама цього приладу доганяла мене з усіх вікон Інтернету.

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У мережі чимало статей про те, звідки Старший брат бере дані про нас, починаючи від платіжних систем і завершуючи тупим моніторингом активності real users.

Тому такий ажіотаж щодо опублікованого дослідження про діяльність Cambridge analytica несказанно дивує. По-перше, вся ця технологія розписана вже через півроку після виборів президента США, і в останньому звіті журналістів є хіба що уточнені масштаби афери.

По-друге, це вже дійсно стара технологія, на зміну їй пришло чимало нових. Наприклад, Google i FB мають доступ до мікрофона у вашому телефоні, ви самі його надали, аби спілкуватися через комунікатори. Що заважає вмикати мікрофон навіть при пасивному телефоні для знімання інформації?

Ніщо.

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Уже зараз, навіть на ринку України, доступні технології розпізнавання голосу, які дозволяють підслуховувати розмови власника смартфона і потім за набором ключових слів підбирати йому адекватні рекламопокази... а що заважає використовувати цю інформацію з іншою, розвідувальною метою, наприклад?

Ніщо.

Можна досхочу обговорювати політику приватності, але ми з вами як real users самі зливаємо доступ до своїх таємниць, передаємо право на управління своїм життям. Робимо це з радістю, користуючись усіма новітніми гаджетами та технологіями... які мають щонайменше подвійне призначення.

Тому, якщо ви не схильні до дауншифтингу - розслабтеся, big brother... sorry, big data is following you.

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Автор
Орест СохарОрест Сохар
Место
Украина
Объекты
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