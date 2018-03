Ми невпинно йдемо до того часу, коли big data буде повністю керувати нашим вибором: від купівлі туалетного паперу до голосування за президента.

Усе наше життя потрапляє під моніторинг. Ми розраховуємося в магазині картками, отримуємо інформацію через пошуковики, ділимося своїми планами через пошту чи месенджери, наші смаки та уподобання, настрої легко відстежити через соціальні мережі. І давно не таємниця, що всі ці дані зводяться воєдино. Збираючи безліч даних про особу, не складно маніпулювати її вибором.

Я одного разу написав знайомому у пошту Gmail про появу дуже специфічного немасового гаджета, і через буквально півдня реклама цього приладу доганяла мене з усіх вікон Інтернету.

У мережі чимало статей про те, звідки Старший брат бере дані про нас, починаючи від платіжних систем і завершуючи тупим моніторингом активності real users.

Тому такий ажіотаж щодо опублікованого дослідження про діяльність Cambridge analytica несказанно дивує. По-перше, вся ця технологія розписана вже через півроку після виборів президента США, і в останньому звіті журналістів є хіба що уточнені масштаби афери.

По-друге, це вже дійсно стара технологія, на зміну їй пришло чимало нових. Наприклад, Google i FB мають доступ до мікрофона у вашому телефоні, ви самі його надали, аби спілкуватися через комунікатори. Що заважає вмикати мікрофон навіть при пасивному телефоні для знімання інформації?

Ніщо.

Уже зараз, навіть на ринку України, доступні технології розпізнавання голосу, які дозволяють підслуховувати розмови власника смартфона і потім за набором ключових слів підбирати йому адекватні рекламопокази... а що заважає використовувати цю інформацію з іншою, розвідувальною метою, наприклад?

Ніщо.

Можна досхочу обговорювати політику приватності, але ми з вами як real users самі зливаємо доступ до своїх таємниць, передаємо право на управління своїм життям. Робимо це з радістю, користуючись усіма новітніми гаджетами та технологіями... які мають щонайменше подвійне призначення.

Тому, якщо ви не схильні до дауншифтингу - розслабтеся, big brother... sorry, big data is following you.