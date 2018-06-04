Apple сделала презентацию новинок: что показали

В калифорнийском Сан-Хосе 4 июня стартовала пятидневная конференция для разработчиков Apple WWDC 2018.

Компания представила новую версию своей операционной системы iOS 12, которая будет доступна на всех устройствах, где работает iOS 11. Об этом сообщает Telegram-канал "Дождь".

"iOS 12 разработана для улучшения производительности более старых устройств. Традиционно, старые устройства страдают от обновлений iOS, но iOS 12 будет улучшать работу устройства вместо того, чтобы ухудшать ее", - рассказал Крейг Федериги.

На конференции пообещали, что приложения на iOS 12 будут запускаются на 40% быстрее, а клавиатура – на 50% быстрее, камера – на 70% быстрее. Все это будет быстро работать и на устаревших iPad и iPhone.

Также, Apple анонсировала технологию дополненной реальности в сотрудничестве с Pixar и Adobe USDZ AR, которое является новым файловым форматом для трехмерных объектов. Это позволит делать снимки, писать текст и помещать это в AR.

USDZ apple.com

В приложении "Фотографии" пользователи смогут поделиться снимками с друзьями, которые были замечены на изображении. Также, появилась функция "Ярлыки" для создания определенных действий для всей системы и приложений.

Apple представила обновления Animoji. В доступе будут привидение, коала, тираннозавр и тигр. Приложение будет самостоятельно отслеживать мимику пользователя и язык. Также, было представлено Memoji. Пользователи смогут создавать эмодзи на основании внешнего вида.

Memoji apple.com

This is how you create a MeMoji in iOS12. #WWDC18 pic.twitter.com/j5j9b7gj6w — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) 4 червня 2018 р.

В конструктор Lego можно будет играть, не покупая его. Собранные модели можно рассматривать в дополненной реальности. Для просмотра хватит старого iPad 2.

LEGO with AR kit 2 is a big deal! So amazing. #WWDC18 pic.twitter.com/qXWRhooYBy — Liat Mordechay (@liatmord) 4 червня 2018 р.

Также, компания представила новую операционную систему для Mac App Store. Она оснащена редакционным контентом, популярными приложениями, вкладкой для креатива.

Mac App Store

Apple Watch также получат обновление. Основные изменения заключаются с фитнесом и связью. Можно устраивать соревнования с друзьями. И добавились активности, которые отслеживают часы.

Apple Watch apple.com

Кроме того, добавлена функция "Тайм менеджмента", которая составляет статистику потраченного на приложения времени. Можно просмотреть, сколько было потрачено на просмотр фотографий или чтение постов в Facebook.

Тайм менеджмент apple.com

Новая версия macOS 10.14 – Mojave (из названия пустыни "Мохаве"). Главным нововведением является темная тема. Ярлыки и папки можно будет группировать в стопки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее владелец мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил Apple в препятствии работе сервиса.