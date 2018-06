Apple сделала презентацию новинок: что показали

В калифорнийском Сан-Хосе 4 июня стартовала пятидневная конференция для разработчиков Apple WWDC 2018.

Компания представила новую версию своей операционной системы iOS 12, которая будет доступна на всех устройствах, где работает iOS 11. Об этом сообщает Telegram-канал "Дождь".

"iOS 12 разработана для улучшения производительности более старых устройств. Традиционно, старые устройства страдают от обновлений iOS, но iOS 12 будет улучшать работу устройства вместо того, чтобы ухудшать ее", - рассказал Крейг Федериги.

На конференции пообещали, что приложения на iOS 12 будут запускаются на 40% быстрее, а клавиатура – на 50% быстрее, камера – на 70% быстрее. Все это будет быстро работать и на устаревших iPad и iPhone.

Также, Apple анонсировала технологию дополненной реальности в сотрудничестве с Pixar и Adobe USDZ AR, которое является новым файловым форматом для трехмерных объектов. Это позволит делать снимки, писать текст и помещать это в AR.

В приложении "Фотографии" пользователи смогут поделиться снимками с друзьями, которые были замечены на изображении. Также, появилась функция "Ярлыки" для создания определенных действий для всей системы и приложений.

Apple представила обновления Animoji. В доступе будут привидение, коала, тираннозавр и тигр. Приложение будет самостоятельно отслеживать мимику пользователя и язык. Также, было представлено Memoji. Пользователи смогут создавать эмодзи на основании внешнего вида.

