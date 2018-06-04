УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Apple сделала презентацию новинок: что показали

1.7тЧитать новость на украинском

В калифорнийском Сан-Хосе 4 июня стартовала пятидневная конференция для разработчиков Apple WWDC 2018.

Компания представила новую версию своей операционной системы iOS 12, которая будет доступна на всех устройствах, где работает iOS 11. Об этом сообщает Telegram-канал "Дождь".

"iOS 12 разработана для улучшения производительности более старых устройств. Традиционно, старые устройства страдают от обновлений iOS, но iOS 12 будет улучшать работу устройства вместо того, чтобы ухудшать ее", - рассказал Крейг Федериги.

Новости
Победа на миллионы: Apple выиграла у Samsung важный спор

На конференции пообещали, что приложения на iOS 12 будут запускаются на 40% быстрее, а клавиатура – на 50% быстрее, камера – на 70% быстрее. Все это будет быстро работать и на устаревших iPad и iPhone.

Также, Apple анонсировала технологию дополненной реальности в сотрудничестве с Pixar и Adobe USDZ AR, которое является новым файловым форматом для трехмерных объектов. Это позволит делать снимки, писать текст и помещать это в AR.

USDZ

apple.com

В приложении "Фотографии" пользователи смогут поделиться снимками с друзьями, которые были замечены на изображении. Также, появилась функция "Ярлыки" для создания определенных действий для всей системы и приложений.

Apple представила обновления Animoji. В доступе будут привидение, коала, тираннозавр и тигр. Приложение будет самостоятельно отслеживать мимику пользователя и язык. Также, было представлено Memoji. Пользователи смогут создавать эмодзи на основании внешнего вида.

Memoji

apple.com

В конструктор Lego можно будет играть, не покупая его. Собранные модели можно рассматривать в дополненной реальности. Для просмотра хватит старого iPad 2.

Также, компания представила новую операционную систему для Mac App Store. Она оснащена редакционным контентом, популярными приложениями, вкладкой для креатива.

Mac App Store

Apple Watch также получат обновление. Основные изменения заключаются с фитнесом и связью. Можно устраивать соревнования с друзьями. И добавились активности, которые отслеживают часы.

Apple Watch

apple.com

Кроме того, добавлена функция "Тайм менеджмента", которая составляет статистику потраченного на приложения времени. Можно просмотреть, сколько было потрачено на просмотр фотографий или чтение постов в Facebook.

Тайм менеджмент

apple.com

Новая версия macOS 10.14 – Mojave (из названия пустыни "Мохаве"). Главным нововведением является темная тема. Ярлыки и папки можно будет группировать в стопки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее владелец мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил Apple в препятствии работе сервиса.

Читайте все новости по теме "Презентация Apple" на Обозревателе.

Тема
Презентация Apple
Место
США
Объект
Apple
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги