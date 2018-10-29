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Хакеры изобрели новый способ заражения вирусами: в чем опасность

1.1тЧитать материал на украинском

Специалисты в области кибербезопасности нашли лазейку для заражения компьютеров вирусами. Это возможно через видео, которые встроенны в файлы Microsoft Word.

Об этом сообщили исследователи из организации Cymulate в своем блоге. Так, хакеры встраивают в документ видео, взятое с любого интернет-ресурса, редактируют файл document.xml и изменяют ссылку на видео.

По этой ссылке в браузере Internet Explorer загружается вредоносный код. Специалисты смогли самостоятельно создать такой зараженный файл - изменили параметр embeddedHtml внутри XML-файла (именно там можно заменить существующий код на любой другой).

Хакеры изобрели новый способ заражения вирусами: в чем опасность
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Система безопасности при открытии таких документов Microsoft Word не показывает предупреждение о возможной угрозе.

Такую проблему исправить полностью пока невозможно. Злоумышленники в свою очередь могут рассылать письма с файлами Word с зараженными элементами. Специалисты рекомендуют пользователям блокировать текстовые документы, которые содержат встроенное видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, гаджетам на Android по всему миру угрожает новый опасный вирус.

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