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Гриценко обещает перевести функции государства на интернет-технологии

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Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко обещает сократить функции государства и перевести их на интернет-технологии в случае победы на выборах.

"Функции государства будут сокращены и переведены на интернет-технологии - чтобы минимизировать контакты граждан с чиновником", - отмечается в предвыборной программе Гриценко.

"Не будет конфликтов во власти - будет Конституция, которая ликвидирует дуализм исполнительной власти, отменит районные и радикально сократит областные государственные администрации, прежде всего их влияние на экономику регионов. Децентрализация будет усилена - местные общины получат право распоряжаться землями за пределами застройки населенных пунктов", - говорится также в программе.

Читайте также, кого Гриценко собирается назначить председателем Службы безопасности Украины в случае своей победы на выборах президента. Выборы намечены на 31 марта.

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Персона
Анатолий Гриценко
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Белоусова Татьяна
Белоусова Татьяна
Да только обещания! Один тоже обещал, обещал! И что? Уже народу надоели вы все! Дайте нормальным управлять страной!
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Фокин Марк
Фокин Марк
Гриценко был министром обороны, и нифига не сделал! А то хочет быть президентом! Что измениться!
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