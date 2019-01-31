Гриценко обещает перевести функции государства на интернет-технологии

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко обещает сократить функции государства и перевести их на интернет-технологии в случае победы на выборах.

"Функции государства будут сокращены и переведены на интернет-технологии - чтобы минимизировать контакты граждан с чиновником", - отмечается в предвыборной программе Гриценко.

"Не будет конфликтов во власти - будет Конституция, которая ликвидирует дуализм исполнительной власти, отменит районные и радикально сократит областные государственные администрации, прежде всего их влияние на экономику регионов. Децентрализация будет усилена - местные общины получат право распоряжаться землями за пределами застройки населенных пунктов", - говорится также в программе.

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