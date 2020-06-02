Готовимся к лету: 4 глобальных причины выбрать кондиционер, который умеет очищать воздух

Синоптики прогнозируют: лето-2020 будет аномально жарким. И весна уже подтверждает прогнозы, ведь стала одной из самых засушливых за последние годы. При этом, спасаться в прохладных водоемах из-за пандемии коронавируса украинцы смогут еще не скоро. Поэтому самое время подумать об установке кондиционера. Особенно в условиях карантина. Ведь сейчас мы как никогда много времени проводим дома. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы вынуждена самоизоляция была максимально комфортной.

Но как выбрать действительно качественный и безопасный устройство? Как избавить себя от лишних проблем с его обслуживанием и возможно избежать после установки нового прибора трехзначных цифр в платежках за электроэнергию?

OBOZREVATEL проанализировал преимущества кондиционеров одного из крупнейших и опытнейших производителей этих устройств – компании LG. И пришел к выводу: именно кондиционеры от этого производителя могут претендовать на лидерство на рынке по соотношению цена-качество. Поскольку при достаточно умеренную цену LG предлагает действительно мощные и функциональные устройства, которые к тому же очень экономными в эксплуатации и прослужат добрый десяток лет.

Рассмотрим преимущества кондиционеров LG подробнее.

Защита от грязи и бактерий

Разработчики кондиционеров LG позаботились о том, чтобы воздух, которым вы дышите, был не только прохладным, но и чистым. И оснастили свои устройства системой очистки 2 в 1. Эта система обеспечит комфортное охлаждение и одновременно фильтрацию воздуха, ведь она может вылавливать не только мелкую пыль, но и бактерии и сверхмалые частицы. Это особенно важно для людей, страдающих от аллергии, семей, в которых есть пожилые люди или маленькие дети.

Специальный датчик PM 1.0 постоянно сканирует воздух на предмет наличия пыли и микрочастиц. А владельцы кондиционеров LG могут контролировать процесс очистки и состояние воздуха в любой момент. Сделать это они могут благодаря наличию рядом с обычным дисплеем четырехцветного индикатора.

Предмет особой гордости разработчиков компании – инновационный ионный диффузор. Он генерирует более 5 миллионов отрицательных ионов, которые присоединяются к частицам в воздухе. А микро-пылевой фильтр легко задерживает микрочастицы с отрицательным зарядом, отфильтровывает мельчайшие частицы, которые при вдыхании могут вызвать респираторные заболевания.

В общем, производитель констатирует: новая фильтровальная система в 12 раз превышает показатели фильтров, которые ранее устанавливались в приборах LG.

Тишина и комфорт

Как бы нам не хотелось прохлады в жару, выдержать монотонное круглосуточное гудение кондиционеров способны далеко не все. В LG эту проблему решили с помощью наклоненных под углом 15 градусов лопастей вентилятора Skew Fan и использования компрессора с технологией Dual Inverter. Такой компрессор имеет широкий диапазон частоты вращения. Благодаря этому он позволяет добиться максимально быстрого охлаждения воздуха при минимальном уровне шума. Ведь особенности конструкции вентилятора и компрессора позволили снизить уровень вибрации почти на 40%, что в первую очередь отразилось на том, насколько тихо способен работать прибор.

При этом, кондиционеры с компрессорами Dual Inverter служат дольше: производитель гарантирует, что они будут работать не менее 10 лет. Такой же гарантийный срок работы двойного инвертора подтверждает авторитетный международный аудитор TUV Rheinland.

Приятный бонус: все перечисленные выше преимущества технологии Dual Inverter скажутся также на цифрах в счетах за электроэнергию – кондиционеры с такими компрессорами позволяют существенно снизить затраты тока. Экономия может достигать 70% по сравнению с использованием кондиционеров с другими типами компрессоров.

Ведь компрессор постоянно регулирует скорость работы, необходимую для поддержания выбранного температурного режима. Да и расширенный диапазон режимов работы Dual Inverter компрессора способствует экономии. Это позволяет охладить помещения до заданной температуры на 40% быстрее в сравнении с другими кондиционерами. Согласитесь, когда изнываете от жары, возможность получить желанный комфорт почти вдвое быстрее – весомый фактор.

Гарантии энергосбережения и высокой скорости охлаждения кондиционеров LG также подтвердили в TUV Rheinland.

Долговечность и практичность

Надежное и долговечное наполнение кондиционера производитель защитил менее надежным корпусом. Извне кондиционеры LG покрыты уникальным покрытием Gold Fin, что существенно повышает устойчивость кондиционера к коррозии и воздействию внешней среды. Это покрытие состоит из 4 слоев, каждый из которых усиливает износостойкость поверхности. Между двумя антикоррозийными слоями размещен алюминиевый слой. Снаружи же устройство покрыто гидрофобным слоем, защищающим прибор от избыточной влаги.

Использование такого многослойного покрытия существенно продлит срок службы вашего кондиционера.

Позаботились в компании и о том, чтобы кондиционеры LG вписались в любой интерьер. Большой скрытый дисплей позволит контролировать все процессы – и не будет бросаться в глаза.

Особое внимание уделено компактности устройства, что не только является значительным преимуществом для небольших квартир, но и существенно упрощает, а следовательно – и удешевляет установку кондиционера.

Кондиционеры LG также максимально просто чистить – благодаря современному EZ-фильтру и комплексной функции автоматической очистки. Эта функция предотвращает образование бактерий и плесени на теплообменнике.

Удобство, удобство и еще раз удобство

Максимальный комфорт от использования техники для компании является одним из главных приоритетов. В случае с кондиционерами этот принцип также был воплощено максимально полно.

В отличие от большинства кондиционеров с 3-ступенчатой системой позиций жалюзи, в кондиционерах LG предусмотрено аж 6 фиксированных позиций, что позволяет гораздо точнее направить поток воздуха – именно туда, где оно больше всего нужно.

Для максимального удобства пользователей разработчики также предусмотрели комфортный ночной режим. Перед тем, как лечь спать, вы можете выбрать одну из трех предлагаемых функций – и либо установить непрямой поток воздуха, чтобы предотвратить сквозняки, или запрограммировать автовыключение устройства в течение 7 часов, или настроить режим сна.

Более того, кондиционеры LG позаботятся не только о температуре вашего дома, но и об оптимальном уровне влажности. Благодаря технологии Jet Dry в чрезмерно влажных помещениях приоритет отдается их осушению, обеспечению сухого и свежего микроклимата.

Если же на улице стремительно похолодало и вам нужно как можно быстрее согреть комнату – на помощь придет технология 4 Way Auto Swing: она отрегулирует поток воздуха так, чтобы тепло максимально быстро разошлось по помещению и согрело его.

Похоже, в компании LG максимально учли все потребности современного человека в вопросе кондиционирования и смогли создать действительно первоклассный продукт.