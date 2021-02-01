Google запатентовала собственный гибкий смартфон. Фото

Алексей Титофф Технологии 21:27, 1.02.2021

Компания Google запатентовала собственный смартфон с гибким дисплеем.

Согласно опубликованному патенту рассматривается форм-фактора устройства: с шарниром, который открывается внутрь, и механизмом, что предусматривает открытие наружу, передает Mspoweruser.

Для первого случая будет применяться специальная выемка внутри петли для размещения гибкого дисплея с радиусом во время изгиба. В таком состоянии экран как-бы прячется в углублении. При этом удается достичь плотного прилегания двух половинок смартфона.

Во втором случае экран изгибается наружу. В таком варианте конструкция шарнира состоит из нескольких сегментов, связанных друг с другом.

Отмечается, что оба дизайна были запатентованы в июле 2020 года, но опубликованы только сейчас. Точных данных, когда Google намерена внедрять данную технологию неизвестно.

Отметим, что создан первый в мире растягивающийся смартфон с гибким дисплеем. Также компания Xiaomi запатентовала смартфон с экраном, который кажется бесконечным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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