Google запатентовала собственный гибкий смартфон. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Технологии
540
Google запатентовала собственный гибкий смартфон. Фото

Компания Google запатентовала собственный смартфон с гибким дисплеем.

Согласно опубликованному патенту рассматривается форм-фактора устройства: с шарниром, который открывается внутрь, и механизмом, что предусматривает открытие наружу, передает Mspoweruser.

Для первого случая будет применяться специальная выемка внутри петли для размещения гибкого дисплея с радиусом во время изгиба. В таком состоянии экран как-бы прячется в углублении. При этом удается достичь плотного прилегания двух половинок смартфона.

Во втором случае экран изгибается наружу. В таком варианте конструкция шарнира состоит из нескольких сегментов, связанных друг с другом.

Отмечается, что оба дизайна были запатентованы в июле 2020 года, но опубликованы только сейчас. Точных данных, когда Google намерена внедрять данную технологию неизвестно.

Google запатентовала собственный гибкий смартфон. Фото
Google запатентовала собственный гибкий смартфон. Фото
Google запатентовала собственный гибкий смартфон. Фото
Google запатентовала собственный гибкий смартфон. Фото
Google запатентовала собственный гибкий смартфон. Фото
Google запатентовала собственный гибкий смартфон. Фото

Отметим, что создан первый в мире растягивающийся смартфон с гибким дисплеем. Также компания Xiaomi запатентовала смартфон с экраном, который кажется бесконечным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

СШАСмартфонGoogle