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31 октября • обновлено в 03:07
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Google взломал "мозг" многострадальному российскому роботу

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Российский многострадальный робот Skybot F-850, известный как "Федор", не смог воспользоваться поисковиком Google из-за того, что не прошел проверку на роботов.

Об этом сообщается в официальном Twitter андроида. Так, при входе на сайт система запросила его поставить галочку в окошке "Я не робот", но "Федор" не стал обманывать.

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Робот "Федор"

Робот "Федор"

"Российская газета"

"Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там — такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в "Яндекс" — там пока вопросов не задают", — отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" только со второй попытки смог пристыковался к российскому сегменту МКС.

Позже в сети высмеяли стыковку к Международной космической станции российского робота "Федора".

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Скаленвставательные робот Федор, страна идиотов )))
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