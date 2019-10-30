Google взломал "мозг" многострадальному российскому роботу

Российский многострадальный робот Skybot F-850, известный как "Федор", не смог воспользоваться поисковиком Google из-за того, что не прошел проверку на роботов.

Об этом сообщается в официальном Twitter андроида. Так, при входе на сайт система запросила его поставить галочку в окошке "Я не робот", но "Федор" не стал обманывать.

Робот "Федор" "Российская газета"

"Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там — такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в "Яндекс" — там пока вопросов не задают", — отмечается в сообщении.

Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в Яндекс – там пока вопросов не задают. pic.twitter.com/GAm2lUvP35 — FEDOR (@FEDOR37516789) October 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" только со второй попытки смог пристыковался к российскому сегменту МКС.

Позже в сети высмеяли стыковку к Международной космической станции российского робота "Федора".

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