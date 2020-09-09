Google назвал смартфоны, которые первые получат Android 11
Американская компания Google сообщила, что новая операционная система Android 11 будет доступна для скачивания для смартфонов Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе корпорации. Отмечается, что позже новую ОС получат и другие производители гаджетов.
В Google объяснили, что в новой Android 11 появился рад инноваций. Например, все чаты из мессенджеров размещены в отдельном разделе. Обновление направлено на то, не пропускать сообщения среди уведомлений.
Также упрощено переключение между наушниками и колонкой. Теперь управлять подключаемыми гаджетами можно управлять из одного раздела.
Кроме того, Android 11 впервые предоставила функцию одноразового доступа приложений к камере, микрофону или местоположению.
Напомним, что ранее Google выпустила публичную версию ОС Android 11.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пользователи сети обнаружили фото-обои, которые могут нанести вред Android-смартфонам, превратив их в "кирпич".
Также эксперты рассказали, почему Android тормозит и как с этим бороться.
Назван самый мощный Android-смартфон в мире.
Windows и macOS получили уникальную "фишку" от Android.
Названы самые мощные смартфоны на Android.