Google назвала смартфоны, которые первые получат Android 11

Американская компания Google сообщила, что новая операционная система Android 11 будет доступна для скачивания для смартфонов Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе корпорации. Отмечается, что позже новую ОС получат и другие производители гаджетов.

В Google объяснили, что в новой Android 11 появился рад инноваций. Например, все чаты из мессенджеров размещены в отдельном разделе. Обновление направлено на то, не пропускать сообщения среди уведомлений.

Также упрощено переключение между наушниками и колонкой. Теперь управлять подключаемыми гаджетами можно управлять из одного раздела.

Кроме того, Android 11 впервые предоставила функцию одноразового доступа приложений к камере, микрофону или местоположению.

Напомним, что ранее Google выпустила публичную версию ОС Android 11.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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