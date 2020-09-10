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Google назвала смартфоны, которые первые получат Android 11

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Технологии
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Google назвала смартфоны, которые первые получат Android 11

ОС Android 11.

Американская компания Google сообщила, что новая операционная система Android 11 будет доступна для скачивания для смартфонов Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе корпорации. Отмечается, что позже новую ОС получат и другие производители гаджетов.

В Google объяснили, что в новой Android 11 появился рад инноваций. Например, все чаты из мессенджеров размещены в отдельном разделе. Обновление направлено на то, не пропускать сообщения среди уведомлений.

Также упрощено переключение между наушниками и колонкой. Теперь управлять подключаемыми гаджетами можно управлять из одного раздела.

Кроме того, Android 11 впервые предоставила функцию одноразового доступа приложений к камере, микрофону или местоположению.

Напомним, что ранее Google выпустила публичную версию ОС Android 11.

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