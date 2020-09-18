Google назвала дату презентации Pixel 5 и Chromecast

Компании Google официально заявила, что 30 сентября покажет новый смартфон Pixel 5 и более доступную модель Pixel 4A 5G.

Также на презентации представят телевизионную приставку Google Chromecast with Google TV и умную колонку под брендом Nest, говорится в анонсе.

"Мы приглашаем вас узнать все о нашем новом Chromecast, нашей следующей умной колонке и наших новых телефонах Pixel", – указано в официальном пресс-релизе.

Из данных в сети можно добавить, что флагман Pixel 5 получит процессор Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Предполагаемая стартовая стоимость телефона ожидается около 700 долларов.

Официально смартфон от Google будет доступен в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Японии, Тайване и Австралии.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Google назвала смартфоны, которые первые получат Android 11.