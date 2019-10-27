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27 октября • обновлено в 07:26
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Google изменит алгоритм поиска: в чем суть

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Компания Google анонсировала использование нового, более усовершенствованного поискового алгоритма, который охарактеризовали самым большим достижением за последние 5 лет.

Он будет лучше понимать контекст запроса. Об этом говорится в официальном заявлении Google.

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Так, новый алгоритм назвали двунаправленным искусственным интеллектом-кодировщиком (BERT). При вводе в поисковик запроса, он будет изучать его контекст — дополнительные слова, в частности, частицы, предлоги и даже словосочетания. Как известно, до этого Google анализировал лишь отдельные слова, а не полностью все предложение.

Новый алгоритм поиска Google будет лучше понимать контекст запроса

Новый алгоритм поиска Google будет лучше понимать контекст запроса

kelseyfarish.com

В компании заявляют, что алгоритм поиска BERT — это "не только самое большое их достижение за последние 5 лет, но и вообще — одно из крупнейших в истории поисковых систем".

Отмечается, что сперва новую технологию будут применять для англоязычных запросов. А вот когда ее начнут использовать и для других языков — пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство образования и науки Украины будет сотрудничать с Google над улучшением цифровых навыков преподавателей вузов. Первым шагом станут соответствующие онлайн-курсы, а в дальнейшем начнется работа над адаптацией Google-классов для высших учебных заведений. Отмечается, что это поможет преподавателям лучше организовывать образовательный процесс, планировать мероприятия со студентами.

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Место
США
Теги
Google IT-технологии
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