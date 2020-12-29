Геймеры пожаловались на проблемы с новой PlayStation 5

Пользователи новой консоли Sony PlayStation 5 пожаловались на неполадки с фирменным геймпадом DualSense.

Как сообщает Game Rant, проблемы наблюдаются с адаптивными курками, которые позиционировались Sony как одна из главных особенностей нового контроллера.

Судя по отзывам геймеров, кнопки расшатываются, в результате чего пружина курков перестает создавать необходимое сопротивление. Из-за этого теряется весь смысл "адаптивности".

Издание насчитало в сети более тысячи жалоб на DualSense. В частности, один из пользователей рассказал, что курок в его геймпаде стал ослабленным и перестал реагировать на некоторые нажатия.

При этом один из специалистов заявил, что разобрал контроллер и заметил проблему с пружиной курка.

Компания Sony пока не отреагировала на ситуацию. Отмечается, что из-за дефицита и отсутствия комплектующих процесс замены контроллеров может растянуться на длительное время.

Как сообщал OBOZREVATEL, Sony 15 сентября провела презентацию своей новой игровой приставки PlayStation 5.

В 2021 году, возможно, будет представлена бюджетная версия PlayStation 5. Инсайдер утверждает, что так называемая PS5 Lite будет стоит даже дешевле, чем модификация приставки без оптического дисковода.