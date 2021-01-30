Фотограф снял уникальное явление, известное как "лунная корона"

Мирослав Семенюк Технологии 04:45, 30.01.2021

Итальянский фотограф Альберто Гицци Паницца снял уникальное природное явление, известное как "лунная корона".

На потрясающей фотографии, опубликованной в Facebook, запечатлена луна, окруженная разноцветным ореолом, когда свет, отражающийся от серебристой поверхности, разделяется частицами воды в воздухе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Редкое явление было снято недалеко от города Парма на севере Италии.

"Я видел это явление несколько раз, но никогда не мог его сфотографировать", – отметил фотограф.

Он провел два часа на улице с камерой, сделав сотни снимков.

Снимок "лунной короны"
Facebook Alberto Ghizzi Panizza

Как сообщал OBOZREVATEL, экипаж 64-й экспедиции на МКС заснял, как выглядит из космоса полярное сияние на Земле.

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