Фотограф снял уникальное явление, известное как "лунная корона"

Итальянский фотограф Альберто Гицци Паницца снял уникальное природное явление, известное как "лунная корона".

На потрясающей фотографии, опубликованной в Facebook, запечатлена луна, окруженная разноцветным ореолом, когда свет, отражающийся от серебристой поверхности, разделяется частицами воды в воздухе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Редкое явление было снято недалеко от города Парма на севере Италии.

"Я видел это явление несколько раз, но никогда не мог его сфотографировать", – отметил фотограф.

Он провел два часа на улице с камерой, сделав сотни снимков.

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