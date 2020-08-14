Fortnite удалили из App Store и Google Play: создатели игры ответили

Мирослав Семенюк Технологии 10:40, 14.08.2020 Обновлено: 11:07, 14.08.2020

Компания Epic Games, создавшая популярный сетевой шутер Fortnite, подала в суд на корпорации Apple и Google за то, что их игру удалили из магазинов приложений App Store и Google Play.

Причиной удаления Fortnite стало внедрение в игру собственной платежной системы Epic – с ней внутриигровая валюта стоит дешевле, поскольку транзакция идет в обход сервисного сбора Apple и Google.

Спустя несколько часов Apple заблокировала Fortnite на iOS за нарушение правил магазина. Позднее игра пропала и из Google Play.

После блокировки Epic Games выпустила короткометражку по мотивам известнейшей рекламы Apple "1984", в которой те пропогандировали борьбу с монополией IBM на рынке компьютерных технологий. Теперешний ролик призывает избавляться уже от монополии App Store, который "блокирует игру Fortnite на миллиардах устройств".

Вдобавок к этому Epic Games подала иски на Apple и Google, обвинив их в нарушениях антимонопольного законодательства.

Сейчас размер комиссии в App Store составляет около 30%. При этом в Google Play 1000 игровых V-bucks предлагаются за $10 при покупке через магазин Google Play и $8 – через прямой платеж Epic.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский подросток Кайл Гирсдорф, известный в сети под ником Bugha, выиграл 3 миллиона долларов и стал чемпионом мира в Fortnite как самостоятельный игрок.

Комментировать
Технологии

Смотрите также

Путин начал "шаг 2" по Донбассу, Кремль получил заверения от Киева, – Тука

В Беларуси вышел на забастовку крупнейший автозавод. Фото и видео

Протесты в Беларуси: Захарова заявила, что противники РФ обречены на провал

ПЦУ призвала прекратить насилие в Беларуси: Епифаний обнародовал обращение

Лукашенко принял все условия Путина о поглощении Беларуси, – политолог Соловей