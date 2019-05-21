Финалисты детского конкурса iTalent удивили бы даже Илона Маска

В Киеве под патронатом издания OBOZREVATEL прошел финал V сезона крупнейшего в Украине Всеукраинского конкурса по IT-проектам и киберспорту среди детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет - iTalent.

В конкурсе приняли участие более 1600 детей.

Работы сначала подавались onlinе, что дало возможность приобщиться всем желающим, независимо от того, кто где живет - в селе или в большом городе.

"Современный мир не оставляет никого вне диджитал - именно поэтому в конкурсе 15 номинаций и любой ребенок может найти себя в IT. Участники выбирали направление в зависимости от своих увлечений: нравится фотографировать - цифровое фото, снимать видео - видеомонтаж, хочешь создать мем - 2D графика, смоделировать рыцаря - 3D графика, создать мультфильм - 2D анимация, разработка сайтов - здесь целых 3 номинации!" - рассказывает о конкурсе его организатор Антон Еременко.

В конкурсе были также номинации для разработчиков компьютерных программ или приложений для мобильного - SOFT & MOBILE. И для юных инженеров - разработка девайсов.

Были две номинации по разработке игр: для самых маленьких с помощью "конструкторной" программы SCRACTH, которая позволяет понять, что же такое алгоритмы и как вообще проектируются игры. И для уже более подготовленных - номинация GAME DEV.

Также три номинации в e-sport.

"Если вы думаете, что есть только профессия "геймер", то вы очень мало интересуетесь развитием этой сверхмощной индустрии. Сегодня это и киберспортивный комментатор, и блогер, и тестировщик игр, и многие другие, все из которых очень прилично оплачиваются. Получить любую профессию в киберспорте возможно исключительно, если ты очень хороший игрок. Поэтому лучшие в Украине юные киберспортсмены приехали в Киев посоревноваться за титул чемпиона Украины в номинациях CS:GO, Dota2, Hearthstone", - объясняет Еременко.

Первый этап конкурса заключался в оценке online, по результатам которого по три финалиста в каждой номинации и возрастной категории приехали на финал V сезона для презентации своих проектов и определения победителей.

Защита IT-проектов прошла в Unit Factory - одной из лучших в Украине IT-школ, где молодежь бесплатно учится по стандартам инновационной французской Школы 42.

Соревнования киберспортсменов прошли в легендарном компьютерном клубе Asus CyberZone.

"Оценивание работ и презентаций проводили специалисты по IT, которые давали советы, делились "фишками" и тонкостями профессии во время защиты - такой опыт можно получить только на iTalent" - говорит организатор конкурса.

"Дети были поражены судейским составом! Действительно, это очень круто, когда твою работу похвалил, например, разработчик твоей любимой игры, профессиональный иллюстратор, саунддизайнер, видеорежиссер!" - добавляет он.

В свою очередь, по словам Еременко, судьи были искренне удивлены уровнем работ молодежи.

"Дети показывают достаточно профессиональные и креативные проекты. И главное - это возможность общения юных IT талантов и IT экспертов. На конкурсе существует менторская программа, когда будущий участник просит себе наставника, который помогает ему создать проект. Это также уникальный опыт для Украины. Кроме того, специально для участников создан отдельный онлайн чат, где 3500 детей обучают друг друга, объединяются в команды и обсуждают свои проекты", - говорит организатор iTalent.

iTalent Friends Community - это сообщество украинских компаний, которые заботятся о будущем Украины и в которое в настоящее время входят: издание OBOZREVATEL, Национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий "Цитрус", компания INSART, Чайный дом Heritage, украинский антивирусная компания Zillya, Национальная волонтерская сеть клубов кодирования для детей Code Club Ukraine, ультрасовременный клуб для геймеров ASUS CyberZone.

Все финалисты, кроме бесценного опыта, получили ценные подарки, общий призовой фонд составил более 120 000 гривен.

Конкурс проходит при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Организаторами конкурса выступили МОО "Киевский Интеллект Клуб", Украинский государственный центр внешкольного образования и ОО "ВСЕ".

Следующий сезон конкурса начнется уже в сентябре 2019 года.

"Приобщайтесь к новой диджитал Украине", - призывает организатор конкурса.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте www.italent.org.ua

Работы победителей 2D анимации:

Федоренко Татьяна, 17 лет

Абакумова Алина, 15 лет

Кривда Маргарита, 15 лет

Работы победителей Game Dev:

Лясковский Алексей, 18 лет

Зеленский Борис, 16 лет

Загубний Данил, 16 лет

Орловский Данила, 15 лет

Работы победителей в WEB-разработке:

Крамаренко Владислав, 15 лет

https://bodjo.net/

Щербина Константин, 14 лет, Марченко Михаил, 15 лет

http://swiftmath.tk/

Морозов Андрей, 15 лет

http://robotop.kl.com.ua/

Омелян Дмитрий, 16 лет

http://babythink.com.ua/

Супрун Станислав, 16 лет

https://livebobigg.000webhostapp.com/

Работы победителей 3D графики:

Хоменко Андрей, 17 лет

Синьоокий Алексей, 15 лет

Фурман Артем, 15 лет

Работы победителей 2D графики:

Гусева Елизавета, 15 лет

Колесникова Полина, 16 лет

Римская Анастасия, 15 лет

Работы победителей в цифровом фото:

Голуб Денис, 13 лет

Майборода Виктор, 16 лет

Михайлова Анна, 17 лет

Воробьева Елизавета, 16 лет

Работы победителей в разработке девайсов:

Середа Максим, 11 лет

Питерцев Андрей, 13 лет

Работы победителей по видеомонтажу:

Грищенко Михаил, 12 лет

Казновский Антон, 16 лет, Орехов Владислав

Федоренко Дмитрий, 15 лет

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