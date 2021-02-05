Финал конкурса iTalent: стали известны победители в трех номинациях

В пятницу, 5 февраля, прошел первый этап финала VII сезона Всеукраинского IT-конкурса для детей и молодежи iTalent. Так, членами жюри были выбраны юные победители в трех номинациях: Scratch, ЗD-графика и Gamedev.

Мероприятие транслировалось онлайн на YouTube-канале из-за карантинных ограничений. Конкурс состоялся под патронатом медиахолдинга OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Следующий этап финала конкурса пройдет в субботу, 6 февраля, с 12 до 18:00.

Победители в номинации Scratch:

1 место – Олег Фесенко

2 место – Анна Куцевич

3 место – Команда "Веселый программист", Тарас Юрченко и Максим Мартиян

Победители в номинации ЗD-графика:

Младшая группа

1 место – Максим Середа (Комната в 2245 году)

2 место – Дмитрий Волонин (Окраина города будущего)

Комната в 2245 году. Работа участника конкурса iTalent

Окраина города будущего. Работа участника конкурса iTalent

Старшая группа

1 место – Даниил Аннаєв (Warrior 2245)

2 место – Игорь Полиханенко (Cyberpunk city)

3 место – Михаил Алексеюк (Hyperion StarCraft II FanArt)

Warrior 2245. Работа участника конкурса iTalent

Cyberpunk city. Работа участника конкурса iTalent

Hyperion StarCraft II FanArt. Работа участника конкурса iTalent

Победители в номинации Gamedev:

Младшая группа

1 место – Дилан Ллево (Tomato's Ace)

2 место – Никита Кузьмин (The Last Chance)

3 место – Илья Воробьев (Immortal)

Старшая группа

1 место – Александр Белозеров (Pandemic)

2 место – Богдан Миколюк (Defuser 2)

С работами всех участников конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, iTalent– это крупнейший в Украине конкурс детских IТ-проектов, который проводится уже седьмой сезон подряд. Конкурс помогает детям развивать различные IТ-таланты и делать первые шаги к перспективным цифровых профессий: от web-технологий и инженерного дела к разработке игр и цифрового рисунка.