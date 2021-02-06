Финал конкурса iTalent: стали известны победители в номинациях второго дня

Карина Бондаренко Технологии 18:34, 6.02.2021 Обновлено: 18:35, 6.02.2021

В субботу, 6 февраля, прошел второй этап финала VII сезона Всеукраинского IT-конкурса для детей и молодежи iTalent. Так, членами жюри были выбраны юные победители в семи номинациях: программная разработка, WEB Front-End, WEB Application, сайт на конструкторе, студенческая Tech, аппаратная разработка и программная обработка текстов.

Мероприятие транслировалось онлайн на YouTube-канале из-за карантинных ограничений. Конкурс состоялся под патронатом медиахолдинга OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Следующий этап финала конкурса пройдет в воскресенье, 7 февраля, с 12 до 19:00.

Победители в номинации Сайт на конструкторе:

  • 1 место – Валерия Пронина

  • 2 место – Анна Куцевич

  • 3 место – Богдан Синяк

Сайт участника конкурса iTalent.
Скриншот

Победители в номинации WEB Front-End

  • 1 место – Маркиян Ясюра

  • 2 место – Эдуард Корицкий

  • 3 место – Егор Малеваный

Победители в номинации WEB Application

1 место – Артем Ядельский

2 место – Богдан Денисенко

3 место – Всеволод Похваленко

Сайт участника конкурса iTalent.
Скриншот

Победители в номинации Студенческая Tech

  • 1 место – команда SavingTeam

  • 2 место – команда Homewo

  • 3 место – Дмитрий Бородий

Победители в номинации Программная обработка текстов

  • 1 место – Илья Герасименко

  • 2 место – Андрей Федорко

  • 3 место – Любомир Юденко

Проект участника конкурса.
Скриншот

Победители в номинации Аппаратная разработка

Младшая группа

  • 1 место –Анатолий Билека

  • 2 место – Дмитрий Кизилов

  • 3 место – команда Креатив

Старшая группа

  • 1 место – команда Overda

  • 2 место –Алексей Клязнка

  • 3 место – Антон Макаренков

Проект ITALENTMC.
Скриншот

Победители в номинации Программная разработка

Младшая группа

  • 1 место – Любомир Юденко

  • 2 место – Олег Мироненко

  • 3 место – Игорь Савенко

Проект EyeSaver.
Скриншот

Старшая группа

  • 1 место – Андрей Котляр

  • 2 место – Арсений Норков

  • 3 место – Алексей Вишневский

С работами всех участников конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Работа Алексея Норкова.
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 5 февраля прошел первый этап финала VII сезона Всеукраинского IT-конкурса для детей и молодежи iTalent. Так, членами жюри были выбраны юные победители в трех номинациях: Scratch, ЗD-графика и Gamedev.

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