Финал конкурса iTalent: стали известны победители в номинациях второго дня
В субботу, 6 февраля, прошел второй этап финала VII сезона Всеукраинского IT-конкурса для детей и молодежи iTalent. Так, членами жюри были выбраны юные победители в семи номинациях: программная разработка, WEB Front-End, WEB Application, сайт на конструкторе, студенческая Tech, аппаратная разработка и программная обработка текстов.
Мероприятие транслировалось онлайн на YouTube-канале из-за карантинных ограничений. Конкурс состоялся под патронатом медиахолдинга OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Следующий этап финала конкурса пройдет в воскресенье, 7 февраля, с 12 до 19:00.
Победители в номинации Сайт на конструкторе:
1 место – Валерия Пронина
2 место – Анна Куцевич
3 место – Богдан Синяк
Победители в номинации WEB Front-End
1 место – Маркиян Ясюра
2 место – Эдуард Корицкий
3 место – Егор Малеваный
Победители в номинации WEB Application
1 место – Артем Ядельский
2 место – Богдан Денисенко
3 место – Всеволод Похваленко
Победители в номинации Студенческая Tech
1 место – команда SavingTeam
2 место – команда Homewo
3 место – Дмитрий Бородий
Победители в номинации Программная обработка текстов
1 место – Илья Герасименко
2 место – Андрей Федорко
3 место – Любомир Юденко
Победители в номинации Аппаратная разработка
Младшая группа
1 место –Анатолий Билека
2 место – Дмитрий Кизилов
3 место – команда Креатив
Старшая группа
1 место – команда Overda
2 место –Алексей Клязнка
3 место – Антон Макаренков
Победители в номинации Программная разработка
Младшая группа
1 место – Любомир Юденко
2 место – Олег Мироненко
3 место – Игорь Савенко
Старшая группа
1 место – Андрей Котляр
2 место – Арсений Норков
3 место – Алексей Вишневский
С работами всех участников конкурса можно ознакомиться по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 5 февраля прошел первый этап финала VII сезона Всеукраинского IT-конкурса для детей и молодежи iTalent. Так, членами жюри были выбраны юные победители в трех номинациях: Scratch, ЗD-графика и Gamedev.