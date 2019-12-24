Финал конкурса iTalent: стали известны лучшие юные ИТ-таланты Украины

В Киеве под патронатом медиахолдинга OBOZREVATEL прошел финал VI сезона крупнейшего в Украине Всеукраинского конкурса по ИТ-проектам и киберспорту среди детей и молодежи – iTalent.

Более 2000 детей со всей Украины соревновались в 15 номинациях за звание лучших и призы от бренда Logitech G. Финалисты, которые преодолели онлайн этап, приехали в столицу презентовать свои работы перед жюри – специалистами ИТ-индустрии (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Конкурс помогает детям развивать различные ИТ-таланты и делать первые шаги к перспективным цифровым профессиям: от web-технологий и инженерного дела к разработке игр и цифрового рисунка.

Особое внимание привлекают работы, которые выполнены на высоком профессиональном уровне и имеют возможность ее прикладного применения.

Этот комнатный фонарь – умный девайс, который сообщает о качестве воздуха в помещении и, в зависимости от концентрации CO2, меняет свой цвет от зеленого до красного.

Молодые аниматоры полгода работали над мультфильмом, который вызвал овации от публики и жюри. Мультик создан с использованием пластилиновых фигурок, а весь звук записан собственноручно на студии.

Каждый финалист должен не только показать свою разработку, но и качественно и эффектно ее представить.

Во время финала юные киберспортсмены, которые преодолели отборочный онлайн этап, соревновались за звание молодежного чемпиона Украины в дисциплинах: Dota 2, CS: GO и Hearthstone. Специально для них бренд Logitech G предоставил профессиональные киберспортивные аксессуары, которые выводят игру на принципиально новый уровень.

iTalent Friends Community – это сообщество украинских компаний, которые заботятся о будущем Украины и к которому в настоящее время входят: компания Grammarly, сообщество программистов DOU.ua, компания INSART, Чайный дом Heritage, ультрасовременный клуб для геймеров ASUS CyberZone и издание GameInside.

Все финалисты, кроме бесценного опыта, получили ценные подарки, общий призовой фонд составил более 180 000 гривен.

Конкурс проходит при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Его организаторами выступили МОО "Киевский Интеллект Клуб", Украинский государственный центр внешкольного образования и ОО "ВСЕ".

Соревнования проходят дважды в год, поэтому уже в феврале 2020 можно будет выбрать свою категорию и готовить проект для победы.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.

Работы победителей 2D анимации:

Суглобов Дмитрий Евгеньевич, 11 лет – https://drive.google.com/open?id=1XdRuO0wMxAwe9whKYEKtHA7f_YkJoCn0

Мельник Олег Евгеньевич, 14 лет

Антошка Ольга Васильевна, 16 лет

Работы победителей Game Dev:

Лясковський Алексей, 18 лет

Миколюк Богдан Витальевич, 15 лет

Работы победителей в WEB разработке:

Ясюра Маркин Борисович, 14 лет

http://hackers1.ml/

Кириндась Никита Петрович, 15 лет

https://mojitoteaa.000webhostapp.com/

Денисенко Богдан Александрович, 14 лет

http://kojima.epizy.com/

Деревянко Сергей Александрович, 16 лет

http://gamex.kl.com.ua/index.html

Юпик Андрей Александрович, 15 лет

https://notecards.github.io/

Марченко Михаил Сергеевич, 15 лет, Щербина Константин Викторович, 15 лет

http://comapper.tk/

Щербаков Андрей Викторович, 13 лет

http://iptvplc.com/

Жук Максим Олегович, 13 лет

http://health.lnvk22.com.ua/

Работы победителей 3D графики:

Нощенко София, 12 лет ФОТО

Павел Матвеев, 15 лет ФОТО 2

Азарченков Сергей, 17 лет

Ковтонюк Максим, 15 лет ФОТО

Работы победителей 2D графики:

Кошевая Анна, 14 лет ФОТО

Голубцова Натали, 14 лет ФОТО

Бушмакин Дарья, 14 лет ФОТО

Выборнова Ксения, 15 лет ФОТО

Колевашко Анастасия, 15 лет ФОТО

Соколова Анастасия, 15 лет ФОТО

Шершнев Виктория, 17 лет ФОТО

Работы победителей в Цифровом фото:

Ланда Анна, 14 лет ФОТО

Краснова Каролина, 12 лет ФОТО

Гусь Руслан, 16 лет ФОТО

Работы победителей в Разработке девайсов:

Питерцев Андрей, 13 лет

Будихина Дарья, 13 лет

Юрченко Тарас, 13 лет

Работы победителей Видео монтажа:

Орехов Владислав, Казновский Антон, Быков Евгений

Грищенко Михаил, 12 лет

Василенко Александр, Романенко Роман, Щербак Иван

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз более 1600 детей приняли участие в финале V сезона крупнейшего в Украине Всеукраинского конкурса по IT-проектам и киберспорту среди детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет iTalent.

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