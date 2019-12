ФБР нашло шпионскую угрозу в российском приложении для обработки фото

В ФБР заявили, что рассматривают каждое приложение разработанное в России, как потенциальную "контрразведывательную угрозу".

Об этом сообщил в Twitter сенатор штата Нью-Йорк Чак Шумер, который получил соответствующее письмо от бюро. Речь идет в частности о популярной программе для обработки фотографий FaceApp.

"Предупреждение, которым стоит поделиться с семьей и друзьями. В этом году, когда миллионы людей скачивали FaceApp, я спросил у ФБР, безопасно ли оно. Вот, ФБР только что ответило", – написал Шумер.

В ответе, опубликованном сенатором, говорится, что ведомство считает FaceApp и любой аналогичный продукт, разработанный в России, потенциальной контрразведывательной угрозой.

К такому выводу ФБР пришло, исходя из типа данных, собираемых приложением, его политики конфиденциальности и условий использования, а также правовых механизмов, доступных правительству России, говорится в документе.

По мнению американских следователей российские спецслужбы могут удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в Сети без обращения к интернет-провайдерам.

Отмечается, что в случае выявления ФБР того факта, что FaceApp пользуются чиновники, политики или партии, то будут приняты необходимые меры.

Напомним, что приложение FaceApp работает на базе нейронных сетей и позволяет "состарить" или "омолодить" лицо на фотографии, "примерить" разные стили причесок или представить, как бы выглядел пользователь, если бы был другого пола.

A warning to share with your family & friends:



This year when millions were downloading #FaceApp, I asked the FBI if the app was safe.



Well, the FBI just responded.



And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. pic.twitter.com/ioMzpp2Xi5