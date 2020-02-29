Фая, нет вай-фая: как быстро усилить сигнал роутера

Как усилить сигнал интернета, если его не хватает или Wi-Fi перестал работать? Рассказываем о сразу нескольких способах вернуть сеть к жизни.

Если Wi-FI то ли есть, то ли нет

Самый распространенный и доступный вариант подключаться к сети – поймать Wi-Fi сигнал. Когда он пропадает на время или работает слишком медленно, это начинает сильно раздражать.

Однако не стоит переживать по этому поводу, лучше взять дело в свои руки, исправив проблему самостоятельно. Причем для этого даже не потребуется приобретать новый Wi-Fi роутер, существует несколько полезных и рабочих советов, которые помогут усилить сигнал.

Причины перебоев с качеством Wi-Fi сигнала

Существует несколько причин, по которым сигнал от Wi-Fi может начать падать. Во-первых, необходимо проверить, правильно ли расположен роутер в помещении. Его производительность может заметно снижаться, если на пути роутера оказывается какая-нибудь значительная преграда, например, стена из бетона.

В этом случае скорость и качество сигнала начинают заметно падать, так как бетон плохо его пропускает.

К тому же оптимальным считается расположение роутера в центре дома, квартиры или другого помещения. Качественный сигнал можно гарантировать только в том случае, когда роутер на одинаковом расстоянии от всех остальных комнат.

Вторая распространенная причина, по которой Wi-Fi сигнал оказывается слабым, заключается в помехах. Их способны создавать всевозможные бытовые приборы и устройства. Речь идет о высокочастотной технике, в первую очередь, о микроволновых печах, которые не должны оказываться поблизости от роутера. Их нужно располагать на максимально возможном расстоянии друг от друга.

Советы по усилению Wi-Fi сигнала

При слабом сигнале от Wi-Fi роутера рекомендуется проверить программные настройки персонального и компьютера и самого роутера. Но этот совет актуален для тех, кто хотя бы немного разбирается в системном администрировании, так как потребуется чуть больше знаний, чем необходимо рядовому среднестатистическому пользователю.

В настройках рекомендуется убрать любые ограничения, которые могут сказываться на скорости и качестве сигнала. Если сами не в состоянии справиться с этой задачей, можно обратиться к компьютерному специалисту, например, в компании вашего интернет-провайдера.

Также рекомендуется отключить все настройки, связанные с энергосбережением устройства. В данном режиме гаджет начинает автоматически ограничивать примет сигнала, что позволяет существенно экономить расход аккумулятора. Однако если вам требуется максимальная скорость интернета, от энергосбережения придется отказаться.

Также эффективно использовать Wi-Fi репитер. Он подключается к электропитанию через розетку или с помощью USB-шнура напрямую к компьютеру, так что пользоваться им максимально удобно. С его помощью удается максимально увеличить сигнал для вашего принимающего устройства.

Такое приспособление может оказать очень полезным в командировке или путешествии, когда вы останавливаетесь в отеле, где Wi-Fi работает только в районе стойки администратора. С помощью репитер без проблем сидеть в интернете можно будет из своего номера.

Наконец, самый оригинальный и необычный способ усилить Wi-Fi сигнал – сделать из фольги самодельный отражатель. Это не только просто, но еще является весьма экономичным способом получения быстрого интернета через Wi-Fi. Наверняка, все слышали о шапочках из фольги, способных оберегать голову от негативного воздействия электромагнитных волн.

В данном случае используется тот же принцип: роутер необходимо огородить фольгой с одной стороны, чтобы сконцентрировать и направить сигнал в нужном вам направлении.

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