В Facebook заявили об изменении топ-тенденций из-за пандемии: прогноз на 2021 год

В социальных сетях Facebook и Instagram наблюдается изменение топ-тем и тенденций из-за пандемии COVID-19, к примеру, больший уклон на быт, развлечения или покупки дома, что будет сохраняться и в 2021 году.

Об этом говорится в отчете Facebook под названием The 2021 Topics and Trends Report. Компания проанализировала анонимные данные пользователей за 2020-й, спрогнозировав, какие тенденции будут сохранять актуальность в следующем году.

Команда проанализировала четыре региона (Азиатско-Тихоокеанский, Европа, Латинская и Северная Америка), собрав данные в восьми странах: Австралии, Бразилии, Канаде, Германии, Индии, Мексике, Великобритании и США.

Проанализированные регионы Скриншот

40-страничный документ разделили на четыре большие категории: образование и действия, технологии, стиль жизни, досуг.

Основные выводы Facebook:

Темы и тенденции, которые касаются образа жизни, больше вращаются вокруг дома, отражая реальность в условиях пандемии.

Еще в 2019 году они вращались вокруг действий, как правило, вне дома: путешествий, еды и напитков, развлечений, моды. Наибольшие изменения в этом плане зафиксировали в Великобритании, Канаде и США.

Популярные темы теперь включают садоводство, ремонт дома своими руками, работу в домашней обстановке и т.д. Например, количество запросов "как вырастить авокадо" увеличилось в 100 раз (по сравнению со срединой апреля 2019-го).

В Штатах (и в целом в мире) отметили рост интереса пользователей к изучению политики , в том числе на местном уровне. Осведомленность переросла в активные действия (пример – движение Black Lives Matter).

В Австралии стали больше интересоваться книгами и мероприятиями, связанными с литературой.

Facebook указал на тенденцию, которую назвал Casual Culture (повседневная культура). В центре внимания потребителей оказалась удобная одежда, уход за собой и общение.

Онлайн-торговля продолжает свой рост и усовершенствование технологий. В Австралии, к примеру, наблюдается тенденция "гибридных покупок" – сочетание онлайн-покупок с доставкой и онлайн-покупок с самовывозом.

В Мексике развивается Neo Banking – в форме безналичных платежей через банки, которые не имеют физического присутствия и существуют только в сети.

В целом покупатели сосредоточены на вещах, которые улучшают их домашнюю жизнь, что сохранится и в 2021 году.

Полный отчет Facebook:

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская компания Facebook анонсировала, что будет банить вредоносную пропаганду "антипрививочников". Это связано с началом масштабной вакцинации против COVID-19.