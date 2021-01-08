Facebook выпустит замену смартфонам в 2021 году

Компания Facebookнамерена в 2021 году выпустить очки дополненной реальности, которые, по мнению руководства соцсети, вытеснят обычные смартфоны.

Как сообщил глава отдела аппаратного обеспечения Facebook Эндрю Босворт, новое устройство будет создано совместно с французским брендом очков Luxottica, материнской компанией Ray-Ban, пишет SMT.

По его словам, в очках не будет использоваться технология цифрового наложения, характерная для продуктов дополненной реальности.

"Это, безусловно, очки, что предоставляют множество функций, но мы очень скромно говорим, какие именно функции мы предоставляем. Мы очень рады этому, но не хотим преувеличивать. Мы даже не называем это дополненной реальностью, мы просто называем это "умными очками", – отметил Босворт.

В Facebook добавили, что хотят сделать очки в классическом дизайне, чтобы его можно было носить каждый день, при этом взаимодействуя с голограммами и цифровыми объектами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Facebook создает устройство, которое должно считывать мысли человека и переводить их в компьютерные программы.