Facebook удалила сотни аккаунтов из-за вмешательства России

В США компания Facebook удалила из своей соцсети сотни аккаунтов, к которым причастна Россия и Франция. На страницах велось "неаутентичное поведение", которое влияло на ситуацию в странах Северной Африки и Ближнего Востока.

Как говорится в пресс-релизе, удаленные страницы были уличены в нарушении правил Facebook относительно зарубежного или правительственного вмешательства.

Из соцсети удалили 84 аккаунтов в Facebook, шесть страниц, девять групп и 14 аккаунтов в Instagram. Отмечается, что эти страницы вмешивались в дела Центральной Африканской Республики, Мали, Нигерии, Буркина Фасо, Алжира, Кот-д'Ивуара и Чада.

Также были удалены 63 Facebook-аккаунтов, 29 страниц, 7 групп и 1 Instagram-аккаунт, что были связаны с Россией. На данных страницах велась активность против таких стран Африки: Центральная Африканская Республика, Мадагаскар, Камерун, Экваториальная Гвинея, Мозамбик, Южная Африка и диаспора ЦАР во Франции.

Помимо этого Facebook уничтожил 211211 профилей в соцсети, 126 страниц, 16 групп и 17 Instagram-аккаунт, созданных в РФ. Тут основная деятельность велась против Ливии, Судана и Сирии.

Напомним, что ранее Facebook разоблачила десятки страниц "фабрики троллей" России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Facebook и Instagram случился масштабный сбой по всей Европе.