Врали о Крыме и Донбассе: Facebook удалил сеть аккаунтов разведки РФ

Из социальных сетей Facebook и Instagram удалили более сотни антиукраинских аккаунтов, которые были связаны с военной разведкой России.

Об этом в среду, 12 февраля, сообщает администрация Facebook. В частности, были ликвидированы 78 аккаунтов, а также 29 групп, 11 страниц и 4 аккаунта в Instagram, которые занимались дезинформацией в отношении Украины и соседних с ней стран.

Авторы учетных записей выдавали себя за местных жителей, представлялись гражданскими журналистами и пытались оказывать влияние на общественное мнение внутри страны, а также связаться с политиками.

Facebook удалил сеть аккаунтов разведки РФ

Обычно они размещали контент на русском, английском и украинском языках о региональных новостях, новостях политики, о российских военных в Сирии, предполагаемых утечках СБУ, связанных с этнической напряженностью в аннексированном Крыму, и об уничтожении рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

"Хотя люди, которые стоят за этой сетью, пытались скрыть свою личность, наше расследование выявило их связи с российскими военными разведывательными службами", – отметили в Facebook, показав примеры таких аккаунтов.

Отметим, также были ликвидированы группа аккаунтов из Ирана, которая пыталась влиять на аудиторию в США, и сеть аккаунтов в Мьянме и Вьетнаме, ориентированных на аудиторию в Мьянме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Facebook удалил 97 управляемых Россией аккаунтов, страниц и групп которые были сфокусированы на Украину и распространяли недостоверную информацию.

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