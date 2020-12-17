Facebook создает устройство для чтения мыслей

Компания Facebook создает устройство, которое должно считывать мысли человека и переводить их в компьютерные программы.

Об этом пишет издание BuzzFeed, которое опубликовало расшифровку аудиозаписи со встречи технического директора Facebook Майка Шрепфера с сотрудниками компании.

Отмечается, что целью компании не является само "чтение мыслей" или сбор личной информации. По замыслу Facebook, специальный нейронный датчик должен помочь человеку силой мысли управлять программным обеспечением.

Однако, по словам Шрепфера, реализация такой технологии должна заслужить доверие пользователей. Добавим, что в 2019 году Facebook приобрела стартап CTRL-Labs, который создает нейронный интерфейс.

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