Facebook решил удалять "теории заговора" о вакцинах против COVID-19

Американская компания Facebook в связи с готовящейся вакцинацией против COVID-19 решила банить вредоносную пропаганду "антипрививочников".

Так, социальная сеть будет удалять фейки о вакцинах, а также усилит запрет на рекламу, направленную против прививок от коронавируса, передает Daily Mail. О более строгих правилах объявил сам владелец и основатель Facebook Марк Цукерберг (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В компании отметили, что "теории заговора", распространяемые во всех формах в социальных сетях плохо информированными людьми, включают, в частноти, ложное утверждение, что вакцина против коронавируса якобы содержит микрочипы для слежки.

Facebook и ранее устранял дезинформацию о коронавирусе. Еще в октябре компания объявила, что запретит рекламу, которая отговаривает людей от вакцинации. Теперь правила будут распространяться и на новые вакцины против COVID-19.

Кроме того, в соцсети запустили кампанию информирования о пандемии.

Служба поддержки Facebook информирует о коронавирусе Facebook

"Мы применяем нашу политику для удаления дезинформации о вирусе, которая может привести к неминуемому вреду... Она может включать ложные утверждения о безопасности, эффективности, состав или побочных эффектах вакцин", – заявили в Facebook.

В пример представители компании привели фейки о микрочипах в препарате и том, что безопасность вакцин якобы проверяется на конкретных группах населения без их согласия.

Напомним:

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину от коронавируса немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer для широкого использования.

Препарат от Pfizer уже начали распространять в Европе и США, а Италия запланировала масштабную вакцинацию на вторую половину января 2021 года.

О том, когда вакцина будет доступна в Украине и кто ее получит, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Facebook удалил сообщение Дональда Трампа о якобы "менее смертоносном, чем грипп" COVID-19. В связи с этим президент США высказался в поддержку отмены закона о защите технологических компаний.