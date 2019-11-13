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13 ноября • обновлено в 12:25
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Facebook попалась на слежке за владельцами iPhone: видеодоказательство

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Популярная соцсеть Facebook при помощи приложения для платформы iOS использовала камеры смартфонов во время работы программы. Таким образом, проводилась слежка за владельцами гаджетов.

Данный прием разоблачил пользователь Twitter Джошуа Маддакс. Он, в частности, опубликовал видео, доказывающее его правоту. (Чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

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Facebook попалась на слежке за владельцами iPhone

Facebook попалась на слежке за владельцами iPhone

Как выяснилось, камера iPhone работает в фоновом режиме во время просмотра ленты новостей.

"Нашел в Facebook проблему безопасности и приватности. Когда приложение открыто, оно активно использует камеру. Я нашел ошибку в приложении, которое позволяет вам видеть включенную камеру за вашей лентой. Обратите внимание, что я направил камеру на ковер", — написал пользователь.

В Facebook пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее социальная сеть Facebook оскандалилась, допустив употребление формулировки "глава Республики Крым" в профиле Сергея Аксенова – главаря оккупационного "правительства" захваченного Россией украинского полуострова.

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Место
США
Теги
Facebook iPhone
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