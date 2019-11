Facebook попалась на слежке за владельцами iPhone: видеодоказательство

Популярная соцсеть Facebook при помощи приложения для платформы iOS использовала камеры смартфонов во время работы программы. Таким образом, проводилась слежка за владельцами гаджетов.

Данный прием разоблачил пользователь Twitter Джошуа Маддакс. Он, в частности, опубликовал видео, доказывающее его правоту. (Чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Как выяснилось, камера iPhone работает в фоновом режиме во время просмотра ленты новостей.

"Нашел в Facebook проблему безопасности и приватности. Когда приложение открыто, оно активно использует камеру. Я нашел ошибку в приложении, которое позволяет вам видеть включенную камеру за вашей лентой. Обратите внимание, что я направил камеру на ковер", — написал пользователь.

В Facebook пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl